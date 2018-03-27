Как подготовить квартиру к продаже?

Ваша квартира всегда должна быть местом, где можно отдохнуть от проблем и суеты. Поэтому жильцы всегда стремятся сделать свой дом уютным и комфортным, не жалея денег и сил. Но иногда вам приходится решиться на продажу вашей квартиры. Тогда перед вами встает сразу дилемма: делать косметический ремонт перед продажей или нет? Почему возникает такой вопрос: с одной стороны, что квартиру со «свежим» евроремонтом можно продать дороже, с другой — новые жильцы могут планировать сделать ремонт самостоятельно на свой вкус и учетом своих предпочтений. Как решить эту дилемму?

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Чтобы решить эту дилемму, нужно взвесить все «за» и «против». Ведь может получиться так, что вы вложите свои сбережения в ремонт, а они не принесут вам желаемого результата. Точно узнать планы каждого потенциального покупателя невозможно. Но, как показывает практика, есть объективные факторы, на которые люди обязательно обратят внимание:

— развитая инфраструктура района, в котором находится жилье;

— сам район (его экологическая чистота и удаленность от центра города);

— транспортная доступность (удаленность дома от метро, наличие поблизости остановок общественного транспорта);

— количество автотранспорта и, соответственно, дорожных «пробок»;

— тип дома, в котором располагается квартира (кирпичный, монолитный, панельный);

— возраст дома и состояние его коммуникаций;

— наличие удобных подъездных и объездных дорог к вашему жилью;

— планировка квартиры.

Официальная статистика показывает, что нет прямой связи между качеством проведенного в квартире ремонта и скоростью ее продажи и ценой. С другой стороны, как известно, первое впечатление всегда является самым важным. И если будущие покупатели попадают в помещение с ободранными старыми обоями, видят на потолке пятна от протечек, затертые полы и «продуваемые» окна, вряд ли они испытают желание поселиться в таком месте. Так что важно соблюсти необходимый баланс между полным бездействием и слишком активной подготовительной предпродажной работой.

Как же поступить? Оптимальным решением станет проведение ремонта, но ни в коем случае не капитального, а легкого косметического. Большие вложения вроде замены радиаторов отопления, труб канализации и водоснабжения и сантехнического оборудования (раковины, унитаза, ванны) совершенно точно не окупятся. Также не следует спешить устанавливать новые окна и межкомнатные двери.

Нужно учесть класс жилья: если вы продаете небольшую по площади квартиру в многоэтажном панельном доме, расположенном далеко не в элитном районе города, то нет никакого смысла вкладываться в ремонт, который влетит вам в копеечку. Столь же странно будет приглашать эксклюзивного дизайнера для создания привлекательного и модного интерьера в таком жилище: вы ни за что не сможете вернуть вложенные средства, не говоря уж о какой-либо выгоде. Однако если ваша квартира находится в новом элитном жилом комплексе, а вы при этом постелили на пол дешевый некрасивый линолеум, поставили некачественные межкомнатные двери из самых недорогих стройматериалов, скорее всего, цена жилья в итоге окажется снижена.

У покупателей дешевых квартир нет денег на ремонт, поэтому предпочитают сначала заселиться в более-менее приемлемых условиях, а уже впоследствии выполнить ремонт своими руками — такой, какой им нравится. Такое жилье обычно приобретают ипотечные заемщики, участники квартирных обменов и семьи, улучшающие свои условия в связи с пополнением или из-за других семейных обстоятельств. Так что в первую очередь вам нужно будет устранить явные проблемы — такие, как следы от коммунальных аварий протечек на потолке и стенах. Побелите потолок, слегка освежите стены и поклейте на них свежие обои (причем, они вовсе не обязательно должны быть дорогими — главное, светлыми и без крупных ярких рисунков и узоров).

Ремонт перед продажей лучше всего выдержать в нейтральных цветах (песочный, бежевый, светло-серый). Постарайтесь максимально «высветлить» квартиру — это сделает ее визуально просторнее. Посмотрите, в каком состоянии находятся трубы, радиаторы и краны. Если на них имеется коррозия, а также темные следы от плесени и грибка, их нужно обязательно удалить. Обработайте поверхности специальными антисептическими средствами, тщательно их просушите, а затем покрасьте. Если ваше напольное покрытие уже старое и вытертое (вроде линолеума или ковролина), то его, бесспорно, лучше заменить на новый, хоть и бюджетный вариант. Но если речь идет о паркете, то его можно тщательно отмыть и натереть особыми составами, а также заменить плинтусы. Это сразу улучшит внешний вид жилья.

Не обязательно менять в ванной комнате плитку. Его вполне возможно отмыть, а раковину, унитаз и ванную избавить от потеков и загрязнений. Значительно улучшить впечатление от данного помещения поможет также замена затирки между плитками. Когда вы удалите пожелтевший, потемневший состав, и заполните швы свежим светлым раствором, плитка сразу же заиграет новыми красками и будет смотреться значительно красивее.