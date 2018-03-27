Снять жилье и остаться в живых

Живы — уже спасибо

Аренда жилья в России находится в «серой» зоне последние 100 лет — в советской России о коммерческом найме не могло быть и речи, и все подобные манипуляции с жилплощадью тщательно скрывались. В конце XX века рынок найма вроде как вышел из тени, но сделки остаются сугубо частным делом. Все, что как-то регулирует права и обязанности сторон, — договор найма, который по закону может быть любым, главное, чтобы заключался в простой письменной форме.

Отсутствие четких правил создает питательную почву для самых разных конфликтов — от смешных до по-настоящему страшных.

Очень часто причиной конфликтов между квартиросъемщиками и квартирными хозяевами становится принципиально разное понимание чистоты и порядка.

«Мы с мужем сняли однокомнатную квартиру у приличной пожилой пары, — рассказывает Лариса. — Квартира была в нормальном состоянии, полупустая, мебели немного, но довольно прилично количество всяких мелочей: баночек, чашечек, мягкие игрушки какие-то жутковатые и грязные. Квартирные хозяева сразу сказали, что не будут это все сейчас вывозить, но просят вещи не выбрасывать. Мы с мужем все сложили в коробки, вещи заняли целый стенной шкаф, что было не очень удобно — но это полбеды. Через два месяца хозяйка вдруг заявилась к нам с инспекцией, скандалила и требовала вернуть ей какой-то любимый сервиз. Пришлось доставать и распаковывать все коробки, сервиз нашли, но она начала орать, что мы испортили посуду».

Такие скандалы стали регулярными — то хозяйка требовала срочно вернуть ей еще какое-нибудь барахло, то скандалила из-за якобы грязной сантехники. В итоге пара не прожила в квартире и полугода.

Иногда ссоры из-за беспорядка в съемном жилье приводят к по-настоящему кровавым последствиями. Так, в 2017 году в Кирове 22-летний квартиросъемщик насмерть забил предметами мебели квартирного хозяина, который предъявлял ему претензии по поводу порядка в квартире.

Бывает, что квартирные хозяева страдают из-за аренды от своих же близких. Подобный случай произошел, например, в 2015 году в Ленинградской области . 24-летний студент потребовал у матери отдать ему все деньги, полученные за аренду их семейной квартиры, а получив отказ, сильно толкнул женщину, которая скончалась от удара. После этого молодой человек убил и своего 12-летнего брата, который стал свидетелем преступления.

Странные находки

«Мы с девушкой сняли недорогую квартиру у бабульки, — рассказывает житель одного из городов центральной России Виталий. — Прожили там несколько месяцев, вообще никаких проблем не было, она к нам даже не заходила, я ей деньги передавал в городе. И тут у нас перегорела последняя лампочка в люстре — из трех горели две, потом одна, но мы как-то все не обращали внимания, тем более что у нас свой торшер хороший. Но тут как-то совсем непорядок, и уж решили заменить все три. Вкрутил — две горят, а третья ни в какую. Проверил в торшере — нормально работает. Думаю, надо посмотреть люстру». Раскрутив светильник, молодой человек обнаружил внутри не что иное, как самодельное подслушивающее устройство. С учетом того, что люстра располагалась как раз над кроватью, ситуация получалась совсем неприглядной. «Был бы мужик, я бы ему, конечно, морду начистил, — говорит Виталий. — А с бабки что взять? Я ее спрашиваю — глаза честные, знать ничего не знаю! Может, и правда это у предыдущих жильцов какие-то свои дела были. Неужели бабулька будет слушать наши постельные дела? Но мы оттуда переехали, девушка мне поставила ультиматум — или она, или эта хата. Пришлось выбирать».

Находки на съемных квартирах бывают разные.

«Я в 2000-х постоянно арендовала жилье в складчину — сначала с однокурсницами, потом с подругой, потом со своим молодым человеком и еще одной знакомой парой снимали "трешку", — рассказывает Марина. — И нам ну очень "везло" на разное "наследство" от предыдущих жильцов. В одной квартире по углам и над дверями были натыканы ржавые булавки, а на кухне еще и несколько оплавившихся свечей нашли с такими же булавками. Выкинули все это от греха подальше, было жутковато. Под ковром еще и след, как от костра, нашли. В другой квартире обнаружили в диване маску тигра и, извините, анальную пробку с хвостом. А один раз повезло — мы с девчонками сидели без денег, стали убираться в квартире и в прихожей в стенном шкафу нашли целую кастрюлю с монетами. Это была мелочь, но в сумме получилось прилично — неделю, наверное, на эти деньги прожили».

Риелторам тоже время от времени приходится разруливать «подарки», оставленные прежними жильцами.

«У меня была одна "постоянная" квартира в Сокольниках — семья сдавала ее уже лет 15, и когда очередные жильцы съезжали, они просили меня найти новых, — рассказывает риелтор Катерина. — И вот очередной такой случай, ключи у меня на руках, и я еду подготовить квартиру к просмотру. Захожу, а в квартире все вверх дном, вонь страшная. Просмотр через два часа. Я кинулась убираться. Самое сложное было — понять причину кошмарного запаха. Выяснилось, что жильцы напихали за плинтус селедку, которая стухла. Пришлось извиниться и взять тайм-аут с показами, в таком виде квартиру даже за четверть цены не сдать было».

Оказалось, жиличка была неуравновешенной и слабой здоровьем, а в процессе аренды, видимо, из-за стресса и каких-то неурядиц ей стало хуже, и она убедила себя, что это квартирные хозяева навели на нее порчу. Вот и отомстила как смогла.

В мире животных

Отдельная история — это аренда жилья с домашними питомцами. Каждый снимавший жилье знает, что стандартная «мантра» квартирных хозяев — это «строго славяне, без детей и животных». Некоторые из тех квартирных хозяев, что изначально высказывают толерантность к домашним животным, в процессе аренды меняют свое поведения на прямо противоположное. «Я снимала комнату в Выхино у семейной пары, — рассказывает Наталья. — У меня тогда был кот, проблем по этому поводу с хозяевами не возникало. Но потом стало понятно, что они запойные. Слава богу, никакой агрессии ко мне от них не было. Но постоянно выпускали кота на улицу. Я, конечно, думала, что случайно — пока однажды случайно не услышала, поднимаясь по лестнице, как мужик шипит матом "давай, давай, [убирайся] отсюда", потом хлопнула дверь, и по лестнице сбежал Маркуша. К тому моменту я уже подумывала съезжать, и это стало последней каплей».

Жителю Поволжья повезло меньше — он лишился питомца из-за претензий квартирного хозяина. Правда, пока собака находится у того в заложниках, и, возможно, конфликт удастся решить миром. Причиной стал беспорядок в квартире — сначала ее хозяева, семейная пара, не возражали против жильца с собакой, но спустя пару месяцев муж зашел проверить состояние жилья и возмутился тем, что собака погрызла дверной косяк на кухне и ободрала обои. Мужчина потребовал с арендатора 40 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, но тот отказался платить и потребовал проведения оценки. Вернувшись домой с работы, он обнаружил пропажу собаки. После чего ему позвонил квартирный хозяин и сказал, что пес у него. Путем переговоров удалось прийти к соглашению — хозяин собаки согласился съехать и попросил время на поиск другой квартиры. Это устроило владельцев жилья, но они потребовали, чтобы собака больше не находилась в квартире. Квартиросъемщик договорился с друзьями, что животное побудет у них, но не успел передать питомца — на следующий день хозяин квартиры снова забрал пса из квартиры, пока съемщик был на работе. Теперь в конфликте разбирается полиция.