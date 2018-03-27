11-12 апреля: курс «Бизнес-интенсив для дизайнеров»

В Москве пройдёт двухдневный марафон лекций в Центре дизайна «Мануфактура 5». Мероприятие начнётся 11 апреля в 11:00 и закончится в 19:00 следующего дня.

Готовят много актуальной информации по ведению бизнеса. За два дня эксперты ответят на вопросы о том, как стать успешным предпринимателем в дизайне интерьеров и найти свою нишу в бизнесе. Что такое тайм-менеджмент для дизайнера, как быть востребованным и научиться эффективному общению.

Расскажут о продвижении в Instagram и правовых взаимоотношениях дизайнера с заказчиком.

Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться на обучающий курс можно по этой ссылке.

Адрес салона: Фрунзенская набережная 30, ТВК «Росстройэкспо», павильон 5. Портал Roomble.com — информационный партнёр мероприятия.

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