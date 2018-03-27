Foster Group приглашает дизайнеров и архитекторов принять участие в конкурсе «Лучший звук»!

Конкурс проводится в пяти номинациях:

Идеальное звучание в просторном доме (от 300 кв.м) (любое помещение в доме);

Идеальное звучание для уютного дома (до 300 кв.м) (любое помещение в доме);

Акустические системы в квартире (любое помещение в квартире);

Домашний кинотеатр (отдельное помещение);

Приз зрительских симпатий.

Победители в зависимости от выбранной номинации получат в подарок Macbook Pro 13, iPhone X или iPad Pro 12,9.

Заявки принимаются до 23:59 1 июня 2018 года. Подробные условия участия читайте на designrace.ru.

Жюри конкурса:

Ольга Короткова (главный редактор журнала SALON-interior);

Арсений Леонович (главный архитектор и основатель бюро PANACOM);

Борис Воскобойников, руководитель студии (VOX ARCHITECTS);

Юлия Тряскина (соучредитель и директор компании UNK project);

Борис Хобод (директор, владелец Foster Group).