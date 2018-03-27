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Foster Group приглашает дизайнеров и архитекторов принять участие в конкурсе «Лучший звук»!
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Foster Group приглашает дизайнеров и архитекторов принять участие в конкурсе «Лучший звук»! 

IVD.ru 3 часа назад
Фото: IVD.ru
Конкурс проводится в пяти номинациях:
Идеальное звучание в просторном доме (от 300 кв.м) (любое помещение в доме);
Идеальное звучание для уютного дома (до 300 кв.м) (любое помещение в доме);
Акустические системы в квартире (любое помещение в квартире);
Домашний кинотеатр (отдельное помещение);
Приз зрительских симпатий.
Победители в зависимости от выбранной номинации получат в подарок Macbook Pro 13, iPhone X или iPad Pro 12,9.
Заявки принимаются до 23:59 1 июня 2018 года. Подробные условия участия читайте на designrace.ru.
Жюри конкурса:
Ольга Короткова (главный редактор журнала SALON-interior);
Арсений Леонович (главный архитектор и основатель бюро PANACOM);
Борис Воскобойников, руководитель студии (VOX ARCHITECTS);
Юлия Тряскина (соучредитель и директор компании UNK project);
Борис Хобод (директор, владелец Foster Group).
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