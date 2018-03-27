Два варианта перепланировки типовой однушки: готовые решения от дизайнера

В наши дни малогабаритные квартиры с большим трудом вписываются в современное понятие комфорта. Но стремясь разместить на малой площади все составляющие удобной и красивой жизни, не стоит забывать о безопасности как самого владельца квартиры, так и всех жителей дома. Нередко желание во что бы то ни стало из однушки сделать двушку приводит к грубейшим нарушениям: сносу несущих стен, демонтажу подоконных блоков, переносу кухонного оборудования в жилые помещения и тому подобному. Сегодня дизайнер Алина Чернышова расскажет, как сделать перепланировку правильно.

Алина Чернышова

Алина Чернышова уже более восьми лет работает в сфере декорирования интерьеров: в качестве редактора ведущих СМИ об архитектуре и дизайне делится теоретическими знаниями, полученными на практике в процессе ведения собственных проектов. Алина изучала историю искусств в МГУ им. Ломоносова, а интерьерное проектирование — в школе-студии «Детали». Основала мастерскую доступного искусства и собственное дизайн-бюро.

modbum.ru На примере типовой планировки однокомнатной квартиры в доме серии П-43 рассмотрим варианты зонирования, которые расширяют функциональность жилой площади, не нарушая при этом правил, строительных норм и законодательства.

Однокомнатная квартира в доме серии П-43 обладает одной важной планировочной особенностью: кладовой комнатой, примыкающей к коридору. Казалось бы, это огромный плюс для старого жилого фонда. Однако в глубине тёмной комнаты — домовой воздуховод, который занимает половину и без того миниатюрного помещения. Сносить, демонтировать, уменьшать воздуховод нельзя ни при каких обстоятельствах!

Второй воздуховод расположен вполне традиционно для панельных домов — на кухне. Эта «колонна» также неприкасаема! Изменив габариты, конфигурацию воздуховода, владельцы жилья вредят прежде всего себе, нарушая вентиляцию во всём доме.

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Третий вид неприкасаемых деталей в любой квартире — канализационный стояк, оборудованный внутри шахты, которая внешне напоминает воздуховод. В квартире серии П-43 он расположен в совмещённом санузле.

Стена, условно разделяющая однокомнатную квартиру в доме серии П-43 на две части, несущая (отмечена красным цветом на плане), а это значит, что сносить её категорически нельзя. Единственная демонтируемая перегородка в этой квартире — между кухней и коридором (отмечена на плане выше синим цветом).

Расположение «влажных» зон — второй важный пункт, который требует особого внимания. На плане (ниже) красным цветом отмечена жилая зона, комната — на этой площади нельзя размещать кухню и тем более санузлы. Синим отмечены площади, на которых может располагаться кухонное оборудование — собственно сама кухня (в плане застройщика) и коридор. Но это обстоятельство не поможет кардинально изменить зонирование квартиры — такая конфигурация коридора не позволяет перенести сюда кухню.

Стилевые и цветовые предпочтения — последний пункт дизайн-проекта, формирующий будущий облик квартиры. Классика или хай-тек, белый скандинавский или яркий современный — в этом вопросе каждый делает свой выбор. В споре «кто лучше: Моцарт или Высоцкий» правых нет. Конечно, владельцы квартиры, которые создают интерьер совместно с дизайнером, должны, как говорится, быть «на одной волне» с автором их будущего интерьера.

Задача дизайнера не угадать, что любите именно вы, а внимательно выслушать, задав предварительно правильные вопросы, и отобразить именно ваш образ жизни в рамках отдельно взятой планировки.

Алина Чернышова, дизайнер

Вариант 1. Неоклассика для жаворонка

Этот вариант зонирования создавался для молодой семейной пары, которая в ближайшие пять лет планирует обзавестись детьми. Перспектива стать родителями совпадает с приобретением жилья большей площади, поэтому полноценную детскую территорию пока делать рано. Но уже сейчас к молодожёнам приезжают родители, часто задерживаются до утра гости, а значит в единственной комнате должна быть и полноценная двуспальная кровать (для хозяев) и раскладывающийся диван (для гостей).

Кровать повёрнута к окну: просыпаться с первыми лучами солнца — большая радость для «жаворонков». «Спиной» к кровати (через вновь возведённую перегородку) расположена зона гостиной. Разделение единственной и не слишком большой комнаты на две части увеличивает её функциональность, но съедает пространство. Визуально скорректировать ситуацию помогут несколько приёмов: три мобильных кофейных столика можно изготовить из прозрачного материала, диван лучше выбрать без подлокотников и яркой контрастной обивки. Так мы наполним помещением воздухом и светом.

Игру света и тени поддерживает стеклянный дверной проём в ажурной обрешётке. Он решает сразу несколько задач: функционально отделяет кухню от коридора, при этом не зажимает помещение в рамки, позволяя солнечному свету свободно проникать в помещение.

Площадь кухни увеличена за счёт присоединения лоджии. Обеденный стол разместился прямо на подоконном блоке. Всё пространство лоджии — словно садовая беседка, где удобно расположившись на подушках можно позавтракать даже лёжа.

Холодильник встроен в центральную часть Т-образной мебельной группы у противоположной от плиты стены. В коридоре у входной двери смонтирован L-образный зеркальный шкаф — он намеренно выполнен в минималистичном стиле, чтобы визуально не спорить со столь эффектным стеклянным дверным проёмом, а лишь отражать свет.

Ванная комната выполнена в классическом стиле. Изначально совмещённый санузел в новой планировке включает ванну — модель «капля», форма которой экономит пространство, не лишая удовольствия от приятных процедур. Угловая тумба с раковиной, угловое зеркало также призваны эргономично и эффективно использовать пространство.

Такой утилитарный предмет, как унитаз, размещён так же, как и было задумано застройщиком изначально. Менять его положение невозможно в имеющихся условиях: канализационный слив расположен над полом в шахте стояка, тянуть коммуникации куда-либо не позволяют слишком тонкие стены и невысокий потолок.

«Колонна» стояка увеличена вдоль стены в сторону ванны-«капли». На эскизе намеренно оставлена линия, от которой начинаются скрытые боковые полки. В реальном исполнении, конечно, конструкция сливается воедино без каких-либо швов. При этом баночки-скляночки, шампуни скрыты от посторонних глаз, а в ванной комнате всегда чистота и порядок.

В кладовой комнате, которую мы упоминали в самом начале, говоря о нетипичном расположении общедомового воздуховода, теперь оборудована прачечная. Здесь установлена стиральная машина: модель с верхней загрузкой идеально вписывается в габариты помещения. Над машинкой установлены электрические полотенцесушители: две модели с полочкой для быстрой сушки большого количества вещей.

Вариант 2. Вертикаль и геометрия

Панорамное остекление балкона стало отправной точкой для создания этого варианта планировки. Вертикальные окна от пола до потолка открывают почти безграничный обзор на потрясающий вид из окна, который в виде бонуса выпал владельцам квартиры. Подоконный блок на кухне оборудован местом для сидения за столом, высота которого позволяет установить два барных стула, повёрнутых к окну.

Между кухней и коридором отсутствуют и перегородка, и дверь. Заданная изначально тема геометрии читается в длинном, напоминающем анфиладу проходе, пронзающим квартиру. Вдоль всей стены, от входной двери до окна кухни, выстроен шкаф, его фасады также задают прямолинейную динамику. Проём с дверью в комнату органично вписан между блоками шкафа.

Воздуховод на кухне окрашен в цвет гарнитура и декорирован прямоугольной панелью — с целью интегрировать его в масштабную мебельную группу этой части квартиры. Все шкафы смонтированы от пола до потолка — такой приём визуально увеличит высоту помещения.

Планировка единственной комнаты решена на «двух уровнях». Спальное место поднято на очень высокий подиум. При общей высоте стен 2,7 метра полноценным чердаком, а уже тем более «вторым этажом» эту конструкцию, конечно, назвать нельзя. Но такой приём позволит не только зонировать пространство, но и стать украшением всего интерьера. Кроме того, в этом подиуме, под кроватью, запланированы ящики для хранения. Ступени также оборудованы выдвижными отсеками.

В центре вновь возведённой «стены», обращённой от спальни, закреплён телевизор. На полу стоят два прозрачных кофейных столика, которые легко придвигаются в дивану. А за диваном расположен консольный стол с выдвижным длинным пуфом. Эта мебельная группа создаёт эффект домашнего кабинета. С двух сторон вдоль стен сохраняется свободный проход через всю комнату к окну.

Совмещённый (изначально по проекту застройщика) санузел оборудован душевой кабиной из прозрачного стекла. Этот приём очень удачно вписывается в вертикальную геометрическую тему оформления квартиры. А подвесной унитаз смонтирован на коробе канализационной шахты, габариты которой были увеличены внутри помещения для скрытого монтажа системы инсталляции.

Планировка кладовой комнаты, которая переоборудована в прачечную, полностью повторяет приведённое в первом варианте решение.

Благодарим талантливого дизайнера Алину Чернышову за предоставленные эскизы (надо сказать, что она их выполняла сама) и подробный рассказ о том, как правильно перепланировать однокомнатную квартиру. Надеемся, что советы специалиста вам пригодятся. Живите комфортно! И будьте вместе с Roomble.com.

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