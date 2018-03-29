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Как выбрать оттенок помады, заглянув себе под рубашку
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Как выбрать оттенок помады, заглянув себе под рубашку 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
На случай, если вы все еще не знаете, какой цвет вам подходит, советуем поскорее это выяснить.
Помады оттенка nude вот уже более пяти лет остаются на пике популярности. Матовая или глянцевая — без разницы, но она должна быть максимально естественной и нейтральной. Модницы со всего мира стараются найти идеальный оттенок nude, но каждый раз им это не удается. Оказывается, ответ был так близок.
Один из экспертов американского топ-шоу The Doctors рассказал простой способ выбрать правильный цвет помады. Доктор Трэвис Сторк рекомендует заглянуть под рубашку и изучить, какого цвета ваши соски. Именно этот оттенок будет идеально смотреться на ваших губах. Также он уверен, что природа знает лучше, какие цветовые гаммы нам подходят идеально.
Кажется, в этом есть какой-то смысл. Многие девушки, посмотревшие ток-шоу и изучившие оттенки своей кожи досконально, писали в комментариях под роликом, что это действительно работает. Советуем и вам попробовать и наконец-то найти идеальный цвет помады!
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