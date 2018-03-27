Режиссер Гильермо дель Торо продает дом в Калифорнии

Гильермо дель Торо приобрел эту недвижимость в 2010 году за $1,63 млн По мнению журналистов, решение о продаже объекта связано с разводом режиссера, пишет SFGate.com.

Особняк был построен в 1985 году. Он включает в себя пять спален и пять ванных комнат. Общая площадь составляет почти 530 кв.м. На территории расположены, спа, бассейн и открытая кухня. Внутри, помимо кухни, гостиной и столовой есть кабинет и спортзал. На участке имеется гараж на три автомобиля и даже кольцо для игры в баскетбол.