В Петербурге открылся магазин недорогих украшений от российских дизайнеров

Теперь украшения от российских дизайнеров собраны в одном месте — в пространстве Modul на Невском проспекте, 74. 30 марта там пройдет официальное открытие магазина Daphne Jewellery — с сережками, кольцами, кулонами и браслетами от 20 марок из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Уфы и Челябинска. Позолоченные пчелы-пусеты Legenda, серебряный чокер AT Jeweler, конструктивистские подвески с агатами COS MOS Jewelry и браслеты с натуральными камнями Something Special — некоторые бренды представлены в городе впервые.

Создатели Daphne Jewellery планируют привезти в Петербург украшения от украинских и грузинских дизайнеров, а пока в магазине можно приобрести ювелирное «made in Russia» по ценам от 800 до 7000 рублей.