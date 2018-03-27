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В Петербурге открылся магазин недорогих украшений от российских дизайнеров
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В Петербурге открылся магазин недорогих украшений от российских дизайнеров 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Теперь украшения от российских дизайнеров собраны в одном месте — в пространстве Modul на Невском проспекте, 74. 30 марта там пройдет официальное открытие магазина Daphne Jewellery — с сережками, кольцами, кулонами и браслетами от 20 марок из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Уфы и Челябинска. Позолоченные пчелы-пусеты Legenda, серебряный чокер AT Jeweler, конструктивистские подвески с агатами COS MOS Jewelry и браслеты с натуральными камнями Something Special — некоторые бренды представлены в городе впервые.
Создатели Daphne Jewellery планируют привезти в Петербург украшения от украинских и грузинских дизайнеров, а пока в магазине можно приобрести ювелирное «made in Russia» по ценам от 800 до 7000 рублей.
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