Как сделать интерьер, который и через 20 лет будет актуальным

Карло Коломбо (Carlo Colombo), дизайнер В 1993 году получил диплом факультета архитектуры Миланского политехнического университета. Уже через три года бывший студент занял место преподавателя на кафедре дизайна мебели в своей альма-матер. Сейчас Карло Коломбо занимает место арт-директора сразу в двух компаниях, регулярно создаёт авторские дизайнерские новинки, проектирует виллы, участвует в выставках и конференциях. За последние 10 лет Карло Коломбо удалось заполучить мировую известность и звание «классика минимализма». Создаваемые им интерьеры и объекты со временем как будто не стареют, а только молодеют. В рамках прошедшей в Москве выставки iSaloni WorldWide редакция Roomble встретилась с итальянским дизайнером и разузнала, в чём секрет актуальности его творений. В 2004 году проект Карло Каломбо Casa Di Carlo Colombo для выставки Abitare Il Tempo произвёл настоящий фурор. На наш вопрос, каким бы был этот проект, если бы мастер занялся его воплощением в этом году, дизайнер ответил — вероятнее всего, материалы для строительства применялись бы более экономичные. Что касается интерьера, то его основная, идейная часть едва ли претерпела бы сильные изменения — ведь минимализм из моды не выходит. Наш вопрос о любимом месте в доме открыл всемирно известного дизайнера с совершенно новой стороны. Больше всего в доме Коломбо любит ванную комнату. По словам дизайнера, когда человек заглядывает в зеркало, он напрямую общается с собственной душой. А что может быть ценнее для творческого человека? Статьи по теме Как вписать большое круглое зеркало в интерьер 20 с лишним идей контента для дизайнеров в Instagram Что касается любимых оттенков и актуального нынче чёрного цвета, Карло Коломбо говорит следующее: Мне очень нравится сочетание белого и чёрного. На мой взгляд, эти два цвета созданы друг для друга. Это цвета жизни, они нейтральны и легко соединяются с душой. Больше того, с самой жизнью: чёрное и белое — добро и зло, минус и плюс. Если говорить о каком-то одном оттенке, то это, скорее, белый. Для меня это оттенок удовлетворённости — победы над тьмой. Карло Коломбо 5 советов от Карло Коломбо об интерьере, который не выйдет из моды через 20 лет Прежде всего это должен быть проект высокого профессионализма и культуры. Он должен воплотить в себе страсть и историческую память. Он должен быть ироничным, нельзя ко всему относиться слишком серьёзно. Нужно использовать материалы и цвета, соответствующие друг другу. И главное — этот интерьер должен обеспечивать максимальный комфорт для своего хозяина.

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