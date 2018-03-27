Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию

Пожелания заказчика

В этой студии нет несущих стен — только границы высотой в пеноблок, обозначающие расположение санузла, кухни и кладовки. Владелица (веб-дизайнер) планирует не только жить в квартире, но и работать, поэтому ей требуется рабочая зона. Из особых пожеланий к дизайнеру — сделать так, чтобы все зоны не просматривались, техника была скрыта, а в отделке, несмотря на ограниченный бюджет, использовались натуральные материалы.

Зона гостиной и спальни

О проекте

Планировку предполагается подвергнуть нескольким доработкам, но среди них будет одна, наиболее важная. Так, почти по центру студии выстроят сложный конструктивный элемент — объёмную колонну-перегородку с фальшкамином и шкафами. К ней будет примыкать высокая, но не доходящая до потолка перегородка, по одну сторону которой, у окна, обустроят место для сна, а по другую — кабинет и кухню. Гостиную оборудуют на оставшейся жилой площади. Санузел останется в исходных границах — благодаря рачительному расходованию квад­ратных сантиметров, в помещении поместятся и душевая ниша, и полноразмерная стиральная машина. Кладовую превратят во вместительную гардеробную. Её мет­раж станет больше за счёт жилой комнаты. Проход между прихожей и студией оставят свободным — таким образом, небольшие помещения станут казаться больше, чем есть на самом деле.

Зона кухни

Зона гостиной

Все помещения объединят посредством цветовой палитры. В жилых зонах будет превалировать белый, во вспомогательных его дополнят насыщенным зелёным. За счёт комбинации со светлыми материалами отделки и конструкциями яркие поверхности не будут перегружать пространство. Оно сохранит визуальную лёгкость и воздушность.

Зона гостиной

Студия

Колонна-перегородка поделит студию на несколько зон: гостиную, кухню, кабинет, спальню, скроет системы хранения. Со стороны спальни в ней организуют гардероб, со стороны кухни — шкаф для бытовой техники, со стороны кабинета — полки для книг и бумаг. В нише, обращённой к гостиной, появится декоративный камин.

Студия

Прихожая

Учитывая ограниченность бюджета, автор проекта подбирает недорогие в реализации решения и предметы мебели. К примеру, сдвижную дверь, которая станет вести в гардеробную, предполагается собрать из готовых полотен-жалюзи (они продаются в большинстве строительных гипермаркетов) и дополнить амбарным механизмом.

Интерьер рассчитан на постепенное заполнение различными предметами декора, которые хозяйка станет приобретать по случаю, настроению или привозить из отпуска.

Прихожая

Зоны кухни и кабинета

Обеденный стол будет превращаться в рабочий, за поднимающимися мебельными рольставнями станут скрываться компьютер, принтер, полки. Стену над многофункциональным столом выкрасят магнитно-грифельной краской. Помимо основного верхнего освещения и дежурной подсветки, для каждой зоны предусмотрят дополнительную локальную.

Зона кабинета

Зона спальни

Спальное место расположат на подиуме, напротив окна. Под подиумом разместят выкатные ящики на колёсиках. От традиционных гардин откажутся в пользу рулонных, полностью блокирующих дневной свет штор, причём на окно в зоне спальни установят модель с электроприводом, выключатель для неё предусмотрят рядом с кроватью. Откосы этого окна выложат зеркальными плитками, что создаст иллюзию дополнительного остек­лённого проёма.

Создать в студии камерную атмосферу помогут светильники — бра, подсветка, гирлянды. Эксплуатацию приборов упростят проходные выключатели.

Зона спальни

Санузел

В небольшом помещении предусмотрят шкаф, в котором на высоте 0,6 м от пола установят стиральную машину. Под и над ней поместятся хозяйственные принадлежности. Чтобы оптимальнее вписать душевую кабину, её выполнят строительным способом. Накладной умывальник установят на длинную столешницу.

Пространство небольшого санузла визуально увеличат. Так, в помещении появится большое, стирающее границы зеркало, а плитка станет «перетекать» с пола на стену, изменяя перспективу.

Санузел

Преимущества

Недостатки

Согласование варианта перепланировки не вызовет затруднений.

Недостаточная инсоляция зон кухни и мини-кабинета.

Организованы зоны гостиной, кухни, мини-кабинета и спальни.

Рабочий стол выполняет функцию обеденного.

Достаточно мест хранения, в том числе и отдельная гардеробная.

Стиральная машина размещена в санузле.

Использованные декоративные приёмы визуально увеличивают компактную студию.

Реализация проекта не предполагает глобальных строительных работ и существенных финансовых вложений.