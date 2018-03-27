Итальянский минимализм: двухэтажная квартира мечты в Риге

Квартира расположена в жилом комплексе Aleksandra Apartments. Надо сказать, что заказчиком проекта выступила одна компания-застройщик из солнечной Италии. Это во многом определило и стилистику проекта — итальянский минимализм. Необходимо было создать современное лаконичное пространство, наполненное воздухом и светом. Сейчас архитектор Наталья Митина расскажет, как ей это удалось.

Наталья Митина

С 2003 года Наталья Митина училась в Балтийско-русском институте на факультете дизайна среды, отделение «дизайн интерьера», окончила вуз в 2006 году с красным дипломом. В 2009 году стала обладательницей награды Союза дизайнеров Латвии за дизайн интерьера ночного клуба GODVIL в Риге. В 2011 году получила награду Союза дизайнеров Латвии за дизайн интерьера спа-комплекса в Baltic Beach Hotel в Юрмале. Сейчас возглавляет студию дизайна KONCEPCIJA. Творческое кредо Натальи: «польза, прочность, красота!»

koncepcija.lv В интерьере повсеместно использовано сочетание белых глянцевых поверхностей с необработанным бетоном и натуральным деревом.

Перепланировка была сделана минимальная. Единственное изменение коснулось главной спальни: в первоначальном проекте из спальни дверь вела в небольшую гардеробную, а затем в маленькую ванную. Было принято решение пожертвовать «нефункциональной» гардеробной, чтобы обустроить просторную ванную с окном. К тому же в спальне было место для шкафа, который оказался более вместительным, чем гардеробная.

Цветовое решение было выбрано лаконичное — белый цвет прекрасно сочетается с бетоном. Чтобы интерьер не выглядел «холодным», были добавлены тёплые оттенки (плитка, дерево). А цветные акценты фиолетового цвета и фуксии — фирменный штрих студии Натальи Митиной.

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Этот интерьер — редкий случай, когда всё комплектуется готовыми предметами мебели. Единственное, что планировалось изготавливать на заказ, это встроенные шкафы и раздвижная дверь на втором этаже.

Мебель и отделочные материалы:

кухня — Arclinea;

гостиная, столовая, спальни — мебель Ligne Rosete;

стулья в столовой — Kartell;

освещение — Artemide, Prandina, Delta Light;

на первом этаже пол — плитка Imola Teakwood;

на втором этаже -— паркет из оливы;

двери — Trep Tre-Piu.

На мой взгляд, лучшее в этом проекте — чистота стиля и лаконичность. Тут нет ни одной лишней детали, ничто не отвлекает, не давит. Обстановка практически идеальная для медитации. В таком интерьере дышится легко!

Наталья Митина, архитектор

Деревянный пол в санузле — это порода «Ипе» (железное дерево с вставками из резины). Такое покрытие отлично выдерживает влажный режим эксплуатации. Архитектору удалось сделать нетривиальную ванную, без использования плитки.

Планы проекта

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