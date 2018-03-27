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На форуме BUILD в Воронеже пройдет мастер-класс по дизайну интерьера
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На форуме BUILD в Воронеже пройдет мастер-класс по дизайну интерьера 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
29-30 марта в Воронеже пройдет уже пятый строительный форум и выставка строительных материалов, техники и оборудования «Воронеж BUILD».
Организаторы — Expo Event-Hall Группы компаний Хамина — обещают мероприятия, интересные как профессиональному сообществу, так и обычным горожанам.
В первый день пройдет пленарное заседание «Современный мегаполис для комфортного проживания», где спикеры и слушатели поговорят о перспективных направлениях развития городского пространства. Также состоится Skype-конференция с руководителем архитектурного бюро из Амстердама Марком А. Кампо и пройдут презентации лучших работ участников общегородского конкурса дизайнеров и архитекторов.
30 марта можно посетить мастер-класс «Как сделать интерьер лучше, используя принцип баланса, цвета и фактур». Также в этот день пройдут розыгрыши призов, бесплатные консультации специалистов, мастер-классы от представителей известных брендов и многое другое. Полная программа мероприятий и регистрация доступны по ссылке.
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