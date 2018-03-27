Ваби-саби — это не кафе, а стиль в интерьере… И не только

О чём вы думаете, когда слышите о ваби-саби? Готовы поспорить, что вы уже пытаетесь вспомнить, когда последний раз посещали это кафе. А между тем это словосочетание не имеет никакого отношения к японской кухне. Всю правду о ваби-саби нам открыла архитектор Амалия Тальфельд. И мы были немало удивлены.

Амалия Тальфельд, архитектор

Архитектор-дизайнер с 24-летним стажем работы в категории люкс. Архитектурное бюро Амалии реализует проекты самой различной сложности — от квартир до коттеджных посёлков.

Что такое ваби-саби? Это не сеть ресторанов или кафе, а сложное понятие в японской философии. В буквальном переводе этот термин можно определить как «скромную простоту». Ваби — скромно, одиноко, неярко. Саби — подлинно, неподдельно, старинно.

Японцы склонны использовать это понятие как характеристику. К примеру, многим японским направлениям в искусстве это определение свойственно изначально — икебана, японский сад, бонсаи, поэзия хайку, керамика раку, рисунок чернилами суми-э.

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Ваби-саби — это философия дзен, которой свойственно одиночество, некоторое запустение, медитация и умиротворение. В отличие от европейцев, русскому человеку состояние меланхолии и светлой печали понятны и близки.

Осень и зима сами по себе пропитаны философией ваби-саби — засыпание природы, сбрасывание листвы, задумчивое и даже печальное настроение.

Ещё одна важная характеристика предметов в стиле ваби-саби — это обязательное наличие изъяна, несовершенства, которое становится отличительной чертой, главной ценностью, причиной необъяснимого очарования: глиняная чашка с неровным краем, потемневшее серебро. Европейцы предпочитают натирать серебро до блеска, японец никогда не уничтожит «наслоение времени».

Всё настоящее, отмеченное печатью времени и следами эксплуатации представляет особенную ценность в ваби-саби. Как засаленный, потрёпанный фолиант уникален и прекрасен в своём постоянно меняющемся состоянии. Восхищение — это основная эмоция ваби-саби. Восхищение красотой, избавленной от всяческих излишеств.

Упростите всё до самой сути, но оставьте поэзию. Держите всё чистым и необременённым, но не лишайте смысла.

Леонард Корен

В современном мире пребывать в состоянии ваби-саби всё сложнее. По словам японцев, это ускользающее чувство неподдельной настоящей красоты, пронизывающей всё живое, и недостижимой для вычищенного, глянцевого, симметричного.

Возникло это течение в среденевековье, в буддийском монашестве. Японцам показался близок этот абсолютный минимализм. Стиль жизни, в которой есть место только для самого необходимого — ограниченное число материалов, скудная палитра, состоящая сплошь из натуральных оттенков с обязательным присутствием неявных акцентов.

Сегодня философия ваби-саби как нельзя более близка большинству из нас. Вероятнее всего, это связано с кризисом и, как следствие, с переоценкой ценностей, возвратом к доступному — к истокам, к корням.

В архитектуре ваби-саби проявляется через использование в качестве отделки фасадов материалов, склонных к ржавению и окислению. Неравномерное изменение поверхностей создаёт неповторимый, притягивающий взгляд рисунок. По той же причине в качестве фасадного оформления всё чаще можно увидеть натуральную древесину, со временем она очень эффектно выцветает, выгорает и заветривается.

Что касается интерьеров, то мне очень нравится использовать чистые поверхности в сочетании с аутентичными предметами, несущими для их хозяев не только художественную, но и философскую ценность. От таких вещей веет семейной историей и теплом.

Каждый материал в философии несёт в себе разные понятия и смыслы. Предметы декора в стиле ваби-саби будто якоря притягивают к себе внимание и наводят на позитивные, зачастую ностальгические размышления.

В своих проектах я предпочитаю использовать аутентичные, рукотворные вещи, привезённые из путешествий или имеющие прямое отношение к истории семьи, несущие сквозь века генетическую память.

В этом плане даже чистый полированный минимализм никак не противоречит понятиям ваби-саби. Наиболее ярко такой эффект представлен в скандинавском интерьере и лофте. Здесь на фоне простых, почти монастырских стен можно часто заметить использование грубых поверхностей и предметов. Вероятно, именно поэтому возвращается мода на рустикальное и обугленное дерево, материалы с грубой обработкой, неравномерной окраской.

С одной стороны, такие поверхности могут вызвать шок, однако вместе с тем они способны очаровывать и завораживать, как морщинистые руки старика, где за каждой линией спрятана история жизни.

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