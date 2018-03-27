Как сделать кухню удобнее с помощью полок и ниш: немецкий дизайн

Мы посмотрели много проектов кухонь и узнали мнение многих домохозяек. Почти всем на кухне катастрофически не хватает места для хранения. Причём, как правило, не хватает не ящиков и тумб, а всего лишь полок или удобных ниш.

И суть всей проблемы сводится к тому, что эти самые полки и ниши не были заранее предусмотрены при покупке кухни. Казалось, что потом можно будет докупить, поставить, сделать. А потом это оказывается делать гораздо неудобнее, чем до. Однако не всё потеряно. Вы ведь собираетесь однажды делать на кухне ремонт? Или менять её целиком?

В сегодняшней статье мы решили показать вам, на что способна кухня, если при её проектировании сразу же принималось во внимание наличие открытых полой и разнообразных ниш.

За примерами мы обратились к одному из самых крупных в Европе производителей кухонь — концерну Alno. В мире существует четыре завода Alno, а мебель этой компании продаётся в 64 странах. С 1927 года, а именно тогда образовалась эта компания, не было, наверное, и года, чтобы Alno не награждали различными премиями: за дизайн, за достижения, за производство… В 2015 году одной из первых наград стал титул «Немецкий супербренд 2014/2015 годов».

Большая часть показанных решений для кухни в той или иной степени есть и у других производителей, и эти тенденции обустройства кухни как уютного и комфортного пространства поддерживают многие кухонные фабрики. Итак, начнём.

Ежедневно используемую посуду, а также специи и масла удобнее хранить в открытом доступе. Поэтому вполне разумно часть подвесных элементов делать закрытыми, а часть открытыми.

Встраиваемые стеллажи с открытыми полками можно устанавливать как посередине композиции (как здесь, по центру белой кухни), так и с торцов кухни, чтобы ещё больше интегрировать кухню в жилое пространство.

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Обратите внимание: кухня здесь — отдельно стоящий элемент мебели. Она не приставлена к стене. И задние стенки шкафов не только отделаны шпоном, в них ещё есть объёмные цветные ниши для всякой всячины. Такой дизайн делает кухню более жилой, более уютной. И конечно, позволяет разместить её в любом месте дома (лишь бы были коммуникации).

Неожиданно увидеть ниши в кухонном острове? Да! И это делает его более живым и жилым. Ну и конечно, мы не можем не обратить ваше внимание на небольшие, контрастного цвета ниши в кухонной композиции. И полки тут тоже хороши.

Любопытно спроектированная кухня: слева невысокие шкафы, куда встроена духовка. Справа — Г-образный остров с плитой, мойкой и рабочей зоной. А привычной нам кухни от пола до потолка просто нет.

У острова, между прочим, по задней стенке расположены полки. Так он не выглядит слишком массивным.

Но главное в этой композиции — стенка в зоне гостиной. Если вы внимательно к ней приглядитесь, то поймёте, что она собрана из элементов кухни. Таким образом, и по стилю и по цвету кухня с гостиной идеально друг с другом сочетаются.

Если вы используете кухонный остров не только для приготовления еды, но и в качестве зонирующего элемента, имеет смысл выбирать тот, где есть удобные открытые полки со стороны гостиной.

В целом при выборе кухни лучше не пожалеть своего времени и выбрать мебель той фабрики, у которой будут самые удобные элементы. Ведь удобство на кухне — это главное.

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