Как оформить акцентную стену в ванной: 15 стильных идей

1. Плитка с геометрическим узором

Черно-белые геометрические на линии создают завораживающий эффект. Такая акцентная стена будет удачно сочетаться с любыми цветами в ванной комнате и с деревянной мебелью.

Дизайн: J.Fisher Interiors

2. Цветная плитка-кабанчик

Самый обычный вариант плитки, кабанчик, может выглядеть необычно и стать акцентом в белой ванной комнате, если выбрать яркий глянцевый цвет. Например, оранжевый.

Дизайн: van Ellen + Sheryn Architects

3. Обои с узором-ракушками

Мотивы морского стиля для ванных комнат всегда актуальны. Обои с рисунком, которые напоминают ракушки, отлично впишутся в интерьер ванной и добавят ей особого колорита.

Дизайн: CM Natural Designs

Не нужно бояться обоев в ванной комнате. Покройте их специальными лаками и составами против влажности, и они прослужат годы.

4. Обои с рисунком кораблей

Еще один принт морской тематики — корабли. В этом случае они изображены графично и выглядят очень уместно, особенно в компании со стеной, оформленной декоративной штукатуркой.

Дизайн: CM Natural Designs

5. Плитка, выложенная «елочкой»

Стиль укладки паркетной доски актуален и для плитки. «Елочка» на стене в душевой приятного мятного цвета выглядит ненавязчиво, но стильно.

Дизайн: CM Natural Designs

6. Гексагональная плитка

Эта форма плитки — одна из самых популярных на сегодня в западных и российских дизайн-проектах. Есть разные варианты ее укладки, например наподобие мозаики разных цветов. Это решение позволяет задействовать и соседнюю стену.

Дизайн: avenue design inc Другой вариант — выложить одну стену контрастным цветом. В данном случае использовали гексагоны маленького размера, это помогло создать отделку, приближенную к классическому стилю.

Фото: comfydwelling.com 7. Плитка-чешуйки

Еще один вид плитки, популярный сегодня. Даже в обычном белом цвете она выглядит красиво и стильно, но для акцентной стены в ванной можно выбрать цветной вариант.

Фото: rawdecor.pl Плитка удачно сочетается и с деревянной мебелью.

Дизайн: Camilla Molders Design

8. Плитка в стиле пэчворк

Такие рисунки на плитке напоминают разномастные лоскуты ткани. Черно-белое решение выглядит минималистично.

Дизайн: 1TCzN

9. Плитка с рисунком в восточном стиле

Другой актуальный и модный рисунок плитки — узор, напоминающий восточный стиль. В данном случае плиткой выложили не только стену, но и «продлили» её на пол. Выглядит красиво и делает ванную визуально больше.

Дизайн: Sarah Finney Interiors

10. Фито-стена

Мы не привыкли к живым растениями в ванной комнате — там слишком влажно и, как правило, нет естественного света. Однако фито-стены вполне могут существовать в таких условиях, к тому же в них можно поместить и искусственную зелень.

Дизайн: CM Natural Designs

11. Зеркальная плитка

Красивая идея — зеркальная плитка в ванной. С ее помощью можно создать не только стильный интерьер, но и визуально расширить комнату.

Дизайн: Cupic Custom Homes LLC 12. Плитка с граффити-картинками

Необычная идея, не менее стильная, чем все предыдущие. Особенно подойдет квартире в стиле лофт. Ванные редко оформляют подстать таким интерьерам, но этот вариант точно подойдет.

Дизайн: Alison Hammond

13. Обои с рыбками

Такое детское на первый взгляд изображение подходит не только комнате ребенка, но и ванной. Здесь оно точно не надоест и всегда будет вызывать улыбку.

Дизайн: Marshall Watson Interiors

14. Клинкер под кирпич

Решение, которое редко можно увидеть в ванных комнатах. Кирпичная стена украсит любую современную ванну.

Фото: http://comfydwelling.com 15. Плитка нестандартной формы

Форма этой плитки подойдет для классических и современных интерьеров. Ванная комната будет выглядеть особенно стильно, если повесить зеркало похожей формы.

Дизайн: Laura Burkitt