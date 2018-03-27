7 брендов для шикарного застолья, на которые стоит тратить деньги

Времена, когда дорогую посуду и скатерть доставали только по праздникам, уходят в прошлое. Теперь мы хотим вкусно и красиво есть каждый день, получать удовольствие от каждой минуты. К счастью, есть бренды, которые не просто годами, а столетиями производят посуду и декор для роскошного застолья. За самыми стильными идеями мы отправились в «Шато де Вэссель», ведь здесь специалисты каждый день имеют дело с дорогим фарфором, хрусталём и текстилем.

Статьи по теме 7 важных вещей, без которых невозможно представить современную кухню Крутые штуковины для кухни, которые захочет иметь каждый

Wedgwood

Настоящий английский фарфор от бренда, которому почти 300 лет. Если вы хотите, чтобы посуда на вашем столе была не просто красивой, но и с историей, то стоит выбрать один из этих сервизов. Тем более что выбор действительно очень широкий: тут и классика во всём её великолепии, и современные, вплоть до минимализма, мотивы. Такую посуду можно смело приобретать и не прятать, ею нужно гордиться!

Haviland

Одного взгляда на эти сервизы достаточно, чтобы убедиться: не зря Haviland называют президентским фарфором. Первые лица многих государств пользуются именно этой посудой, а раз так, то и нам с вами она наверняка подойдёт. Роскошный дизайн смотрится торжественно, словно создан для великосветских мероприятий. Но мы уверены — ваш дом заслуживает того, чтобы устраивать маленькое великосветское мероприятие хоть каждый день.

Haviland & C.Parlon

Союз двух специалистов по шикарной посуде, Робера Хэвиланда и Камиля Парлона, помог появиться на свет новому бренду и новому фарфору. Сложные цветочные и геометрические орнаменты, необычные цветовые сочетания, жизнерадостные оттенки смотрятся легко, по-весеннему и не очень строго. Замечательный выбор для весеннего или летнего застолья, который поднимет вам настроение за ужином.

Cristallerie de Montbronn

Где фарфор, там и хрусталь, причём не менее качественный и солидный. Классические хрустальные фужеры есть почти в каждом доме, и кажется, что все они очень похожи друг на друга, но если присмотреться, замечаешь — орнаментов существует великое множество. Выбирайте тот узор, который будет сочетаться со столовым сервизом, и не забывайте, что хрусталь может быть не только прозрачным, но и цветным, и с позолотой.

La Rosher

Не только хрусталь, но и обычное стекло может быть произведением искусства, если делать из него стаканы, фужеры, креманки. Сложные витиеватые формы и золотой блеск классических фужеров подойдут не каждому интерьеру и не всем будут по душе, а видеть красивую посуду на столе хочет каждый. Современные, минималистичные линии, иногда с растительным узором, иногда в цвете — всё это вы найдёте здесь.

Beauville

Но, конечно, любая посуда нуждается в правильном фоне, чтобы смотреться максимально выгодно. Очень многое зависит от скатерти, её качества и рисунка, и того, как она вписывается в интерьер столовой или кухни. Если вы не из тех, кто боится цвета, то эти волшебные цветы и сказочные узоры покорят вас с первого взгляда. Кто сказал, что идеальная скатерть должна быть просто белой?

Garmier Thiebaut

И всё же многие выбирают спокойные и сдержанные скатерти, чтобы не отвлекаться от трапезы. Они тоже могут быть цветными и бывают покрыты сложными орнаментами, но это никогда не бросается в глаза. Приблизьтесь и рассмотрите каждую скатерть как следует — благородство линий, мягкость оттенков и качество исполнения покоряют с первого взгляда.

Читайте также:

В «Шато де Вэссель» выпили много кофе

В «Шато де Вэссель» презентовали посуду премиального бренда Le Creuset

Крутые штуковины для кухни, которые захочет иметь каждый