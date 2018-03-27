Какую роль играет цвет в одежде? Советы Вячеслава Зайцева

Советы Вячеслава ЗайцеваУ моды свои законы. Она не допускает хаоса красок и всегда дает нам определенное направление в колорите. Прежде чем говорить о том, какую роль играет цвет одежде, определим его, познакомимся с основными свойствами. Все многообразие цветов и их оттенков принято делить на хроматические и ахроматические (нецветные). Хроматические (хромос по-гречески «цвет») — это все цвета радуги и переходы между ними. К ахроматическим относятся черный, белый, серый. Принято различать семь основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Заметим, что границы между отдельными цветами нет, каждый цвет плавно, через множество оттенков, переходит в другой. Пользуясь определением цвета, мы часто говорим: черные и цветные металлы, черно-белая и цветная фотография, цветная печать.

Ахроматические цвета обладают лишь одним свойством, одной из трех характеристик цвета — светлотой. Изменение светлоты мы наблюдаем каждый день: к вечеру, когда уменьшается солнечное освещение, все цвета менее отчетливы — меньше светлоты, а в абсолютной темноте мы вовсе не в состоянии различать их. Иногда ансамбль одежды строят только на ахроматических цветах, например: белый головной убор, серый костюм, темно-серая обувь. Здесь наблюдается как бы движение ахроматических тонов по светлоте.

У хроматических цветов, наряду с цветностью и светлотой, есть и третье свойство — насыщенность. Каждый цвет — синий, красный, голубой — может быть блеклы, приглушенным, неярким или, напротив, глубоким, чистым, звучным. Каждый хроматический цвет также обладает определенной светлотой. И красная майка спартаковца, и голубая форма динамовца кажутся на серыми на черно— белой фотографии. Однако, мы можем заметить между ними разницу в светлоте. А оттенки? Много ли, например, серых оттенков? Специалисты утверждают, что переход от белого к черному составляет примерно 300 ступеней, между которыми наш глаз замечает разницу.

А сколько существует оттенков хроматических цветов? Практически, число всевозможных переходов, воспринимаемых нашим глазом — безгранично. Итак, каждый цвет характеризуется тремя признаками: цветностью, светлотой и насыщенностью. Кроме того, все цвета можно разделить на «теплые» и «холодные». Мы как бы связываем желтые, оранжевые, красные оттенки с понятиями о знойном солнце, горячем песке, раскаленном металле. А синие и голубоватые тона мы воспринимаем, как холодные. Вероятно, здесь имеют место ассоциации с холодной водой, льдом, снегом. Все теплые цвета кажутся нам выступающими, как бы приближающими к нам. Холодные же — отступающие, словно уходят от нас, отступают. В костюме также учитывают холодные и теплые цвета. Неспроста для осени и зимы мы предпочитаем ткани теплых, густы, «плотных» оттенков, а в летней одежде часто преобладают синие и голубые тона. Так называемые «морские мотивы», выдержанные в этой гамме, периодически возникают в модной одежде и пользуются большой популярностью.

Цвета, резко отличающиеся друг от друга по светлоте или цветовому тону, мы называем контрастными. Например, черный и белый — светлотный контраст, красный и зеленый — цветовой контраст. Контрастные цвета я рекомендую для спортивной одежды, пляжных ансамблей, летних костюмов. Запомните: контрастные цвета изменяют цвет лица. Все знают, что в ярко-красном платье женщина выглядит бледнее — красный цвет как бы «зеленит» лицо.

Как сочетать ткани и фактуры? Советы Вячеслава Зайцева

Как изменяются цвета на расстоянии? Оранжевый цвет на расстоянии 500 метров краснее и его трудно отличить от красного. На таком же расстоянии краснее и желтый (если он ярко освещен) Зеленый и голубой сближаются. Синий, фиолетовый и пурпурный при удалении темнеют, остальные цвета светлеют. Особенность нашего зрения объединять цвета, расположенные близко друг к другу, рассматривать их не в отдельности, а, скорее, образованную ими «фигуру», называется «подравниванием цветов». Это явление мы часто наблюдаем и в одежде, и в ее цветовых пятнах. Глаза становятся ярче, их цвет глубже от соседства ткани, которая близка к ним по тону, но более насыщенна. Выражение «ткань идет» или «не идет» часто имеет в виду именно это явление. Поэтому я советую женщинам, прежде чем покупать наряд, приложить перед зеркалом его к лицу — оживляет ли он глаза, кожу, волосы, перекликается ли с ними по цвету. Эффект подравнивания можно наблюдать и в других цветовых соотношениях: например, цвет губной помады может перекликаться с цветом платья, с колоритом дополнений, украшений. Разумеется, не обязательно стремиться к подобному эффекту, но помнить о нем следует.

Художникам известно еще одно интересное свойство цвета, которое они называют «горением». Если построить живопись картины по постепенном увеличении насыщенности какого-либо цвета, постепенно подводя его к самому чистому — последний словно вспыхнет, загорится. На плакатах иной раз мы почти физически ощущаем горение пламени, вспышку. Особенно широко этот прием используется в текстильных рисунках, в платках, набивных тканях. Еще одно свойство: песок издалека кажется одного цвета, но приглядитесь внимательно к песчинкам — одна из них окажется красноватой, другая желтой, третья фиолетовой. На расстоянии отдельные цвета, смешиваясь друг с другом, образуют общий тон. Это явление называется оптически смешением цветов. Оно проявляется, например, когда мы замечаем, что шарфик, сотканный из черно-белых нитей, на расстоянии кажется нам серым. Очень красивы ткани «шанжан» — в них часто применяют нити контрастного цвета: зеленые и красные, желтые и синие. На расстоянии, смешиваясь, эти цвета гасят друг друга, создают мягкий общий тон.

Как превратить цветы в аксессуар? Советы Вячеслава Зайцева

Цветочный принт Фаворит подиумов последних нескольких сезонов — цветочный принт. Самым выразительным принтом можно считать крупные цветочные композиции. Изображения цветов уже стали классикой текстильной моды, причем все модные направления находят свое отражение в «цветочной теме». Любительницам Востока придутся по вкусу экзотические тропические цветы, а черно-белая флористика понравится поклонникам классики! В моде, как пастельные переливы, так и четкость цифровой печати, достойной энциклопедии по ботанике. Наиболее часто встречающимся изображением цветка можно назвать розу.

Однако не стоит забывать, что крупные рисунки зрительно увеличивают объем. Не следует использовать в ансамбле одежды несколько различных принтов. Часто дизайнеры в качестве композиционного центра довольствуются лишь одним большим цветком. Броский дизайн требует особого чувства стиля. Чтобы созданный образ не являлся комичным, необходим четкий цветовой баланс, соразмерность всех частей ансамбля, соответствие макияжа, прически, дополнений и обуви.