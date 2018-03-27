12 стильных ванных комнат на любой вкус

Весна для многих — не просто пора обновлений, но и начало глобального ремонта. А это всегда муки выбора и принятие сложных решений. Среди тысяч идей легко потеряться, когда, например, выбираешь цветовое решение и стиль для ванной комнаты.

Мы решили немного облегчить вам задачу и обратились за помощью к профессионалам из «Леруа Мерлен», которые знают всё о ремонте и, конечно, о ванных комнатах. Вместе мы выбрали 12 актуальных дизайнерских решений, среди которых вы наверняка найдёте то самое. Кстати, всё, что вы увидите на иллюстрациях, — из ассортимента «Леруа Мерлен»!

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Весенняя ванная комната

Мода на растения в интерьере сейчас на самом пике, но может проявляться по-разному: от живой зелени в горшках до изображений листьев и цветов на стенах. Ненавязчивая весенняя листва на нежном бежевом фоне сразу превращает строгую современную ванную комнату в уютное пространство для отдыха.

Ванная комната с характером

Чёрная ванная комната — это вариант, который подойдёт только самым смелым. На самом деле именно здесь вы сможете отдохнуть и восполнить силы, причём гораздо быстрее и качественнее, чем в классической белой ванной. Тем более что чёрный замечательно комбинируется с белым, а сантехника на таком фоне будет смотреться дороже и элегантнее.

Женственная ванная комната

Перед вами очаровательная ванная комната, которую оценят в первую очередь представительницы прекрасного пола. Цветочки и оттенки фуксии ассоциируются у нас с женственностью, поэтому такая ванная станет прекрасным подарком для юной девушки. Но и общий семейный санузел имеет полное право выглядеть так жизнерадостно, если в семье не найдётся тех, кто будет против.

Roomble, мнение редакции:

— Что делать, если вы хотите ванную комнату сразу, немедленно, и чтобы она была полностью оборудована, да ещё и качественными материалами? Смело ехать в «Леруа Мерлен»! В нашей статье каждая иллюстрация представляет полностью готовые решения от знаменитой сети гипермаркетов, где продаётся всё, включая плитку, мебель, смесители, зеркала, аксессуары и всё остальное, что может пригодиться для оформления ванной комнаты.

Все товары, как правило, уже есть на складе, а значит вы сможете получить их практически сразу. В «Леруа Мерлен» продаются смесители, душевые системы, ванны и прочие продукты для ванных комнат от известных брендов, только значительно дешевле, чем в дорогих салонах. За это, как и за качественный сервис и за скорость работы, эти гипермаркеты так ценят дизайнеры. Оцените и вы!

Нейтральная ванная комната

И всё-таки нейтральные бежевые оттенки никогда не выйдут из моды! Тем более что с таким фоном вы можете выбрать любые оригинальные акценты, необычное зеркало, мебель и аксессуары. А ещё обратите особое внимание на освещение, чтобы ванная комната не получилась блёклой и скучной.

Ванная комната с морской атмосферой

Хотите заходя в ванную каждый раз ощущать себя словно на морском побережье? Тогда рискните и выберите яркие синие краски, тем более что это цвет творчества и вдохновения. В такой ванной комнате вы точно ощутите себя как минимум звездой на дорогом курорте, почувствуете невероятный прилив энергии и положительных эмоций.

Ванная комната в коричневых тонах

Натуральные природные оттенки вообще в моде, особенно древесные. Чтобы они выглядели наряднее, на помощь придут глянцевые металлы. Металлические аксессуары для ванной комнаты могут быть разных оттенков. И помните, что коричневый — это цвет, с которым сочетается почти всё!

Эклектичная ванная комната

Хороший компромисс для ванной комнаты, которой пользуется вся семья, но при этом у каждого свои пожелания. Цветы в тёплых тонах обязательно понравятся женщинам, а сдержанный голубой фон больше приглянется мужчинам. Такое контрастное сочетание сделает интерьер ванной комнаты нестандартным, учитывая, что сантехника у большинства нейтральных оттенков.

Графичная ванная комната

Такой дизайн — один из самых современных и популярных! Эту ванную комнату можно было бы назвать строгой и даже аскетичной за минимум украшений и чёрно-белое цветовое сочетание, но плитки-гексагоны сводят это впечатление на нет. С помощью шестиугольников двух контрастных оттенков можно изобразить на стенах ванной комнаты любой узор, сделав упор на чёрный или белый оттенок, сохранить симметрию или избежать её.

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Природная ванная комната

Мода на растения в интерьере сделала самым популярным цветом зелёный. Да, пожалуй, для ванной комнаты выбор несколько экстравагантный, зато у вас дома всегда будет кусочек лета. А если в вашем представлении ванная комната должна в первую очередь бодрить, то сочный зелёный оттенок — то, что вам нужно.

Белоснежная ванная комната

Шикарная белоснежная ванная комната — самый распространённый выбор после бежевого. Правда, кто-то уверен, что белое помещение выглядит по-больничному, кто-то считает белый цвет непрактичным. Но если найти то самое сочетание плитки, сантехники и аксессуаров, то вы получите по-настоящему королевскую ванную. И производитель обещает, что вы не будете тратить много времени на уборку.

Скандинавская ванная комната

Многие семьи, выбирая стиль для своего нового интерьера, останавливаются на самом практичном и современном варианте. Это минимализм, лофт и скандинавский стиль — они самые светлые, не требуют много мебели и частой уборки. Вот такая ванная комната в сдержанных тонах может иметь отношение к любому из этих стилей. Она выглядит современно, лаконично и не надоест с годами.

Ванная комната для всей семьи

Ещё одна ванная комната — компромисс для семьи, в которой у каждого своё мнение. Здесь и классические сдержанные оттенки, и цветы, и светлые оттенки в сочетании с тёмными. Каждый останется доволен, и такая ванная комната прослужит вам очень долго — она прекрасна и с эстетической, и с практической точки зрения.

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