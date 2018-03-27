«Леруа Мерлен» обновила линейку материалов из дерева

Производитель — «Деком», LUNAWOOD. Поставщик — «Леруа Мерлен». Цена: 3D-панель из лиственницы сорта Оптима — 938 руб. /м2; вагонка из лиственницы 14 × 145 × 3000 мм — 1280 руб. /м2; декоративный термобрусок 28 × 68 × 2100 мм — 366 руб. /шт. Фото: «Леруа Мерлен»

В отделке загородного дома очень естественно смотрятся материалы из натурального дерева. Древесина продолжает быть высоковостребованной, при этом предпочтения людей по дизайну и фактуре меняются. Именно поэтому компания «Леруа Мерлен» обновила гамму отделочных материалов из древесины. Теперь в ассортименте магазинов представлены инновационные товары. Это 3D-панели из сосны и лиственницы для отделки стен, термодревесина из Финляндии, а также вагонка и планкен.

3D-панели создают интересный рисунок на стене благодаря разным длинам и толщинам брусков, из которых набраны плитки. Декоративные термобруски прошли обработку, которая сделала их устойчивыми к перепадам влажности и температуры. Вагонка и планкен, пропитанные маслом, тоже надёжно защищены от различных воздействий окружающей среды.