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«Леруа Мерлен» обновила линейку материалов из дерева
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«Леруа Мерлен» обновила линейку материалов из дерева 

IVD.ru 4 часа назад
Фото: IVD.ru
Производитель — «Деком», LUNAWOOD. Поставщик — «Леруа Мерлен». Цена: 3D-панель из лиственницы сорта Оптима — 938 руб. /м2; вагонка из лиственницы 14 × 145 × 3000 мм — 1280 руб. /м2; декоративный термобрусок 28 × 68 × 2100 мм — 366 руб. /шт. Фото: «Леруа Мерлен»
В отделке загородного дома очень естественно смотрятся материалы из натурального дерева. Древесина продолжает быть высоковостребованной, при этом предпочтения людей по дизайну и фактуре меняются. Именно поэтому компания «Леруа Мерлен» обновила гамму отделочных материалов из древесины. Теперь в ассортименте магазинов представлены инновационные товары. Это 3D-панели из сосны и лиственницы для отделки стен, термодревесина из Финляндии, а также вагонка и планкен.
3D-панели создают интересный рисунок на стене благодаря разным длинам и толщинам брусков, из которых набраны плитки. Декоративные термобруски прошли обработку, которая сделала их устойчивыми к перепадам влажности и температуры. Вагонка и планкен, пропитанные маслом, тоже надёжно защищены от различных воздействий окружающей среды.
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