Нюансы отделки оконных откосов

Если вы недавно сделали ремонт в вашем доме и поменяли там окна, то скорей всего ваши оконные откосы пострадали! В некоторых случаях, они настолько испорчены, что их уже не восстановить. Иногда они начинают затруднять процесс открывания и закрывания окна. Тогда ваша задача произвести отделку оконных откосов. Также это будет способствовать качество тепло— и звукоизоляции в вашем доме. Кроме того, эстетичная отделка оконных откосов может скрыть слой утеплителя или монтажной пены, что благоприятно скажется на внешнем виде окна.

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Что такое оконный откос? Оконный откос представляет собой торцевую часть наружной стены дома, которая образует оконный проем. Отделка откосов играет немаловажную роль в шумо— и теплоизоляции окна. Качественные откосы сделают срок службы окна дольше. И конечно, ни для кого не секрет, что хорошо выполненные откосы окажут существенное влияние на общий внешний вид и эстетику оконной конструкции. Расскажем о некоторых важных аспектах, которые необходимо учитывать в отделке оконных откосов.

Виды оконных откосов:

— сэндвич-панель (утепленный пластик);

— штукатурные откосы;

— откосы из гипсокартона под различные виды отделки.

Для отделки можно использовать покраску, пробку, мозаику или искусственный камень. Как видите, спектр имеющихся вариантов достаточно широк. Можно найти подходящий вариант практически на любой вкус. Распространена и керамическая плитка, особенно в ванных комнатах и иных помещениях со сложным микроклиматом.

Плюсы и минусы разных видов откосов

Красиво и аккуратно смотрятся штукатурные откосы и откосы из гипсокартона, которые в дальнейшем предназначаются под покраску. Однако у них имеется один существенный недостаток: прослужат такие откосы, к сожалению, очень недолго. Главной причиной их быстрого «выхода из строя» является попадание на них пыли с улицы, причем, даже в режиме микропроветривания. В результате оседания на них пыли, ваши чистые и красивые откосы моментально чернеют. Первое время подобного рода загрязнения еще можно устранить при помощи влажной уборки — они хорошо ей поддаются. Но уже через год-другой пыль глубоко въедается в саму структуру материала, и отмыть поверхности не представляется возможным, какие бы усилия вы ни прикладывали. Единственный способ восстановить их в этом случае — это покраска.

Плюсы штукатурных откосов и откосов из гипсокартона под покраску: бесспорным их достоинством является то, что любые обои можно идеально стыковать с ними без всяких уголков и прочей фурнитуры, что абсолютно невозможно сделать в случае установки пластикового откоса. С другой стороны, последний примечателен не только длительным сроком эксплуатации, но и легкостью в уходе и отчистке, что тоже весьма важно в быту.

Угол разворота откосов

Важным моментом во время работ по отделке откосов становится правильный угол их разворота. Откосы окон могут быть выполнены как под углом 90 градусов, так и с разворотом. Важное примечание: угол разворота откоса измеряется не в градусах, а в миллиметрах. Для откосов шириной от 15 до 50 см правильный угол разворота откоса должен составлять 35 мм. Благодаря такому углу окно смотрится гармонично и через него в помещение попадает больше света.

Нюансы проведения работ

Обратите внимание на следующие моменты:

1. Примыкания откоса и окна нужно смазывать специальным силиконом.

2. В откосах окон также можно делать электророзетки.