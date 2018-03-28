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Как ухаживать за ламинатом
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Как ухаживать за ламинатом 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Ламинат — один из самых востребованных материалов для отделки пола. Делимся простыми способами сохранить его в хорошем виде дольше.

Соблюдайте температурный режим в комнате

В помещениях с ламинатом лучше поддерживать температуру 20–23°С, чтобы сохранить покрытие дольше.

Не используйте воск и масла

В отличие от паркета на ламинате воск и масла создадут пленку на поверхности и притянут больше грязи.

Делайте влажную уборку 2—3 раза в неделю

Ламинат не любит много влаги. Достаточно делать влажную уборку 2—3 раза в неделю: следите за тем, чтобы тряпка была слегка влажной, а не мокрой.

Для мойки полов используйте средства без кислот и мыла

Если применяете специальные средства, следите, чтобы в составе не было кислот и мыла. Они оставляют разводы и эффект пленки на покрытии.

Не применяйте абразивные средства

Средства с любыми мелкими частицами могут поцарапать поверхность ламината. В прихожей, где могут появиться грязь и песок, стелите коврик у входа, чтобы оставлять там мелкие частицы.

Приклейте к ножкам мебели войлочные накладки

Если будете двигать мебель, такие накладки защитят ламинат от возникновения царапин.

Для уборки пола используйте ткань микрофибру

Микрофибра мягко и без повреждений очистит загрязнения.
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