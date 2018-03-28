Как ухаживать за ламинатом 

Ламинат — один из самых востребованных материалов для отделки пола. Делимся простыми способами сохранить его в хорошем виде дольше.
Соблюдайте температурный режим в комнате
В помещениях с ламинатом лучше поддерживать температуру 20–23°С, чтобы сохранить покрытие дольше.
Не используйте воск и масла
В отличие от паркета на ламинате воск и масла создадут пленку на поверхности и притянут больше грязи.
Делайте влажную уборку 2—3 раза в неделю
Ламинат не любит много влаги. Достаточно делать влажную уборку 2—3 раза в неделю: следите за тем, чтобы тряпка была слегка влажной, а не мокрой.
Для мойки полов используйте средства без кислот и мыла
Если применяете специальные средства, следите, чтобы в составе не было кислот и мыла. Они оставляют разводы и эффект пленки на покрытии.
Не применяйте абразивные средства
Средства с любыми мелкими частицами могут поцарапать поверхность ламината. В прихожей, где могут появиться грязь и песок, стелите коврик у входа, чтобы оставлять там мелкие частицы.
Приклейте к ножкам мебели войлочные накладки
Если будете двигать мебель, такие накладки защитят ламинат от возникновения царапин.
Для уборки пола используйте ткань микрофибру
Микрофибра мягко и без повреждений очистит загрязнения.