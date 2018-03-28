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Видео: как визуально увеличить высоту потолка
Inmyroom
4 часа назад
Женский форум
Авторы YouTube-канала «Дизайн интерьера» поделились приемами, которые точно помогут решить одну из главных проблем хрущевок и типовых новостроек — зрительно приподнять низкий потолок.
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