Проект недели: просторная квартира с цветными комнатами

Дизайнерам мастерской Geometrium необходимо было создать кухню-гостиную, спальню и две отдельные детские комнаты для мамы с двумя разнополыми детьми разного возраста. Для этого потребовалась перепланировка квартиры.

В ходе перепланировки квартиры в поселке «Эдем» нетронутой осталась только центральная несущая стена. У владелицы квартиры двое детей — мальчику 14 лет, а девочке 2,5 года, поэтому каждому нужна была собственная детская.

Кухню перенесли в гостиную, а на ее месте разместили девичью детскую. Но даже такие серьезные изменения не вызвали проблем при согласовании.

«Изначально согласно плану БТИ в квартире была кухня-гостиная и три спальни. Мы просто вернули все на свои места», — раскрывают секрет дизайнеры мастерской Geometrium.

Цветовым акцентом стала паркетная доска на полу, которую уложили во всей квартире. При этом в каждой комнате появилось индивидуальное колористическое решение. Розовый использовали для девичьей детской, серо-синий — для комнаты мальчика, серый с яркими акцентами — в гостиной, а серо-голубой — в спальне.

«Перед нами стояла задача создать интересный и озорной интерьер, обстановку и цветовое решение которого можно было бы при желании изменить, — делятся авторы проекта. — Например, в гостиной собраны цвета всего интерьера: терракотовый оттенок комода сочетается с синими стульями, зелеными креслами и растениями».

Единственный отдельно стоящий шкаф во всей квартире — в детской девочки. Для всех остальных систем хранения использовали ИКЕА ПАКС. Два таких встроенных шкафа — технический и для верхней одежды — появились в прихожей. Здесь же обустроили гардеробную для сезонных и редко используемых вещей.

Кроме того, стену между спальней и детской мальчика сделали фигурной. В получившиеся ниши встроили три шкафа — два с зеркальными панно в спальне и еще один в детской.

Интерьер должен был получиться стильным, но бюджетным. Поэтому немало мебели подобрали в ИКЕА. Решением стали и реплики дизайнерских предметов. Так появились стулья Deephouse в гостиной и светильники Cosmorelax. На основных предметах мебели экономить не стали: диван в гостиной и кровать в спальне подобрали в L’Hanes.

Холл Отделка: краска, Tikkurila Euro Matt-3; обои, Sandberg, коллекция Carl, артикул 575-76; потолочный плинтус, Orac Decor, C217 Напольное покрытие: паркетная доска, дуб Joy, Barlinek; плитка, Adex, коллекция Pavimento; напольный плинтус, Orac Decor, SX105 Мебель: входная дверь, BARS; межкомнатные двери, «Волховец», Galant 7131 БШ; шкаф и фасад ПАКС, фасад белый ХЕМНЭС — ИКЕА; табурет, L’Hanes Освещение: светодиодные панели, Donolux, DL18453/3000-White R Гостиная-кухня-столовая Отделка: краска, RAL 9002, Tikkurila; керамическая плитка, Adex Neri Biselado PB Blanco Z; потолочный плинтус, Orac Decor, C217 Напольное покрытие: паркетная доска, дуб Joy, Barlinek; плитка, Adex, коллекция Pavimento; напольный плинтус, Orac Decor, SX105 Мебель: дверь межкомнатная, «Волховец», Galant 7131 БШ; стулья, Deep House, пэчворк темный, артикул 51405; барные стулья, Deep House, Tolix, артикул 50172; комод ХЕМНЭС, обеденный стол ИНГАТОРП, столешница на барной стойке КАРЛБИ — ИКЕА; журнальный столик, Kare; кресло, Francis I, артикул PR-5046-1; фасады на задней стенке барной стойки, на заказ, столярная мастерская «Твой Цех»; диван, L’Hanes; камин из полиуретана, Orac Decor Ковер: СТОКГОЛЬМ, ИКЕА Текстиль: шторы и тюль Benone или Oboilux Декор: часы, ИКЕА Гарнитур: «Дарья», компания «А-мебель»; ручки ФОГЕЛЬБУДА, столешница КАРЛБИ — ИКЕА Бытовая техника: холодильник, духовой шкаф с функцией СВЧ — Smeg; варочная панель, Electrolux; встраиваемая вытяжка, Elica FILO IX/A/60; Сантехника: мойка, Villeroy & Boch, модель Architectura; смеситель, Blanco, Mida Освещение: светильники над баром Diamond, люстра Modo Chandelier, торшер Tripode G5 — Cosmorelax; светодиодные панели, Donolux, DL18453/3000-White R Спальня Отделка: краска, Tikkurila, RAL 6034 и RAL 9002; потолочный плинтус, Orac Decor, C217 Напольное покрытие: паркетная доска, дуб Joy, Barlinek; плитка, Adex, коллекция Pavimento; напольный плинтус, Orac Decor, SX105 Мебель: дверь межкомнатная, «Волховец», Galant 7131 БШ; шкаф, ИКЕА; антресольный шкафчик, тумба — на заказ, столярная мастерская «Твой Цех»; кровать, L’Hanes; зеркальное панно, «Московская зеркальная фабрика» Ковер: «Бельгийская циновка», AC39416 088, Balta Carpets Текстиль: шторы и тюль, Benone или Oboilux Освещение: светодиодные панели, Donolux, DL18453/3000-White R; прикроватные светильники Grashoppa, люстра Paper — Cosmorelax

Детская девочки

Отделка: краска, Tikkurila, RAL 3015 и RAL 7036; потолочный плинтус, Orac Decor, C217 Напольное покрытие: паркетная доска, дуб Joy, Barlinek; плитка, Adex, коллекция Pavimento; напольный плинтус, Orac Decor, SX105 Мебель: дверь межкомнатная, «Волховец», Galant 7131 БШ; кресло-кровать, Торонто Velvet Yellow, divan.ru; шведская стенка, Гибрид-ДСК-ДУ, Wikimart; шкаф ХЕНСВИК, столик СУНДВИК, стеллажи КАЛЛАКС — ИКЕА; кровать, «Бамбрия»; тумба-стол, на заказ, столярная мастерская «Твой Цех» Ковер: Scion SPIKE Текстиль: римские шторы-зигзаг, Benone или Oboilux Освещение: люстры, Maytoni, MOD503-05-W; светодиодные панели, Donolux, DL18453/3000-White R Детская мальчика Отделка: краска, Tikkurila, RAL 5024; потолочный плинтус, Orac Decor, C217 Напольное покрытие: паркетная доска, дуб Joy, Barlinek; плитка, Adex, коллекция Pavimento; напольный плинтус, Orac Decor, SX105 Мебель: дверь межкомнатная, «Волховец», Galant 7131 БШ; кресло-мешок, Bean-bag; стул ВОЛЬМАР, шкаф — ИКЕА; антресольный шкафчик, письменный стол, навесные шкафчики, полки — на заказ, столярная мастерская «Твой Цех»; баскетбольное кольцо, артикул 199866228, Wikimart Ковер: Ege Lucky Stripe, Covermart Текстиль: римские шторы, Benone или Oboilux Декор: наклейка-карта, ABPstudio Освещение: настольная лампа AJ ED, бра Hatchet — Cosmorelax; светодиодные панели, Donolux, DL18453/3000-White R Ванная комната Отделка: краска, Tikkurila, RAL 5021; потолочный плинтус, Orac Decor, C217; керамическая плитка, Adex, Neri Biselado PB Blanco Z, ADNE2039 Напольное покрытие: плитка, Adex, коллекция Pavimento; плинтус, Adex Neri Rodapie Clasico Blanco Z, ADNE5319 Мебель: дверь межкомнатная «Волховец», Galant 7131 БШ; круглое зеркало на ремне, AVA; тумба, шкаф для раковины ГОДМОРГОН / ОДЕНСВИК — ИКЕА; тумба под раковину в ванной, Caprigo; шкаф-стеллаж, зеркало в ванной — на заказ, столярная мастерская «Твой Цех» Кабина/ ванная/ санфаянс: унитазы Architectura, ванна Oberon — Villeroy & Boch; стеклянная душевая кабина, «ЮнитГласс» Смесители: для раковины в гостевом санузле — Villeroy & Boch; в ванной (смесители для раковины, ванны, душа, тропический душ) — Caprigo Освещение: светодиодные панели, Donolux, DL18453/3000-White R; светильник Sky, светильник Bowet — Cosmorelax; светильник над зеркалом в ванной, Arte Lamp, A5023AP-2AB