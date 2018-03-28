Интерьер 2018 года: что в тренде?

По мнению экспертов международного агентства недвижимости Evans, в этом году в дизайне интерьера четко прослеживаются 8 горячих трендов.

По версии Pantone цветом года стал богатый фиолетовый оттенок Ultra Violet: этот цвет задает тон в 2018 году. Популярны меланхоличные интерьеры, с задумчивым фиолетовым и изумрудно-зеленым цветом всех оттенков.

Дизайнеры отступают от бледных, обесцвеченных пород дерева, которые были очень популярны благодаря скандинавским тенденциям последних лет. В моде темные полированные поверхности в духе 80-х.

Двадцатый век уходит в прошлое и становится источником идей для новых поколений архитекторов.

Глобальный тренд года — курс на индивидуальность, поэтому так популярен винтаж: он создает ощущение дома с историей. Не только старая мебель, но и «пожившие» отделочные материалы могут рассчитывать на еще одну жизнь. Из старой плитки, например, можно создать выразительное керамическое панно, если нанести на него соответствующий рисунок.

5-дюймовая доска стала новой классикой. Особенно модно сочетать доски разной ширины.

Модная ванная комната должна напоминать усталым владельцам об отдыхе на спа-курортах Бали и Багамских островов. Она словно находится в глубине скалы над водопадом, а совсем рядом пальмы и океан.

В зависимости от общей концепции интерьера авторы проектов используют для отделки акцентной стены мрамор или кирпич…

…или оба материала сразу. В этой спальне в комплексе Loftec стена за изголовьем кровати отделана декоративным кирпичом, а ширма выполнена из мрамора.