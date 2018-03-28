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Коллекция Uniqlo x tomas maier появится в июне
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Коллекция Uniqlo x tomas maier появится в июне 

FashionTime 43 минуты назад
Фото: FashionTime
Первая коллекция Uniqlo, созданная совместно с брендом tomas maier, будет доступна в избранных магазинах Uniqlo в июне. Лето обещает быть ярким — коллекция создавалась под вдохновением от залитой солнцем Флориды. Отсюда яркие оттенки желтого и оранжевого.
Многие вещи украшены принтами с изображением символа бренда — пальмы. В женскую коллекцию вошли платья, рубашки свободного кроя, джемперы с воротником поло, а также практичные купальники. Мужская линейка в темно-синем, хаки и черном цветах включает в себя брюки и куртки свободного кроя, футболки и рубашки-поло.
Все вещи сшиты из высококачественной хлопчатобумажной ткани, хлопка Supima и 100% кашемира.
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