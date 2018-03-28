Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро

Гостиная

Заказчик — молодой, не обременённый семьёй публичный человек — обратился к команде проектировщиков за профессиональной помощью в обустройстве трёхкомнатной квартиры, расположенной в ЖК «Пресненский Вал 14». Среди его пожеланий значились — появление репрезентативного объёма, объединяющего зоны гостиной, кухни и столовой, обустройство приватных помещений — спальни и кабинета, организация систем хранения, использование качественных и экономящих ресурсы материалов и оборудования.

Кабинет

Перепланировка

Достоинство данного объекта — не только в его внушительной площади, но и в отсутствии внутриквартирных капитальных стен. Несущими конструкциями являются пилоны, количество и местоположение которых позволило значительно переосмыслить исходное объёмно-пространственное решение и реализовать все пожелания клиента. Авторы проекта избавились от всех ненесущих перегородок, после чего начали буквально «перекраивать» пространство.

Кухню и граничащую с ней жилую комнату объединили, попутно присоединив к новому объёму вспомогательное помещение — коридор. Полученное пространство использовали под организацию репрезентативных зон — кухни, столовой и гостиной. Наиболее удалённую от входа в квартиру комнату отвели под спальню, которую незначительно увеличили за счёт другой части коридора. Его же использовали для преумножения метража сантехнического блока. При этом ранее изолированные ванную комнату и туалет объединили. В оставшемся жилом помещении поместили кабинет. Объём незначительно скорректировали, уменьшив площадь и приблизив его форму к квадрату. «Лишние» квадратные сантиметры отдали прихожей.

Ванная комната

Дизайн

При оформлении за основу выбрали популярный стиль лофт, подразумевающий использование материалов, которые образуют простые и даже грубые поверхности — штукатурку под бетон, кирпичную облицовку. В то же время его успешно дополнили элементами ретро эстетики, создающими атмосферное пространство.

Учитывая, что окна репрезентативного объёма выходят на север, да и вообще остеклённых конструкций не слишком много, естественным выбором стала палитра, составленная из светлых оттенков. Вкупе с натуральными, тёплыми тонами дерева они позволили нивелировать грубость и холодность отделки под бетон и кирпичной кладки.

Акцентными цветами сделали синий, зелёный и жёлтый. Синий появился во входной группе, зоне столовой и кабинете, зелёный — в спальне, жёлтый — в кабинете и зоне гостиной.

Спальня

Для интерьера придуманы различные сценарии освещения — локальные, «выхватывающие» отдельные участки пространства, общие, обеспечивающие основное освещение, и местные — светодиодные ленты, расчертившие не только потолок, но и стены. При этом предпочтение отдавалось именно светодиодным светильникам, как источникам света с максимальным энергосбережением. К примеру, из коридора в гостиную в алюминиевых профилях «проведена» светодиодная подсветка — она поднимается по стене и далее идёт уже по потолку. За счёт полупрозрачного плафона она обеспечивает рассеянный свет, равномерно заполняющий всё помещение.

Для акцентной подсветки в зоне гостиной используется трековая система, полностью настраиваемая под себя.

Гостиная