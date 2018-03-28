Пуфы и пуфики своими руками: 4 мастер-класса + 15 идей

Прямоугольный невысокий пуфик: мастер-класс Этот небольшой аккуратный пуф по сути — «толстая» подушка. Его можно расположить на полу и использовать как сиденье или подставку для ног или положить на диван или кресло.

Фото: apairandasparediy.com Вам потребуется: — плотная ткань (в данном случае использован текстильный коврик длиной около 2 м); — мешковина; — подушка соответствующего размера с «шариковым» наполнителем (из шариков полипеностирола); — булавки, ножницы, швейная машина и нитки.

Фото: apairandasparediy.com 1. Руководствуясь размерами подушки, расчертите на плотной ткани 5 деталей: 1 квадратную для верха и 4 прямоугольных боковых.

Фото: apairandasparediy.com 2. Вырежьте детали.

Фото: apairandasparediy.com 3. Из ткани мешковины вырежьте ещё одну квадратную деталь.

Фото: apairandasparediy.com 4. Сколите детали булавками.

Фото: apairandasparediy.com 5. Сострочите детали с изнанки, оставив свободной одну сторону. Выверните изделие.

Фото: apairandasparediy.com 6. Поместите внутрь подушку и зашейте пуф вручную.

Фото: apairandasparediy.com Варианты прямоугольных пуфов:

Фото: homedit.com Фото: prettyhandygirl.com Фото: ozonesauna.club

Пуф-цилиндр с трафаретным орнаментом: мастер-класс Главная изюминка этого предмета интерьера — орнамент. Для его нанесения подберите в магазине для художников трафарет с понравившимся вам рисунком. Кстати, этот же трафарет можно использовать для нанесения узора на другие предметы интерьера, чтобы создать ансамбль. Например, паттерном можно украсить также декоративную подушку, покрывало, шторы или сделать картинку и повесить её в рамке на стену.

Фото: nomadicdecorator.com Вам потребуется: — плотная ткань для пуфа; — подушка соответствующего размера и формы с «шариковым» наполнителем (также можно использовать подушку с поролоновым или другим плотным наполнителем); — трафарет, акриловая краска для ткани, широкая плоская кисть или губка для нанесения краски; — ножницы, швейная машина, нитки.

1. Подготовьте выкройку: два круга для основания и верха пуфа плюс прямоугольное полотно длиной, равной длине окружности основания круга и шириной, соответствующей нужной высоте будущего пуфа. Раскроите ткань, не забыв припуски на швы.

Фото: nomadicdecorator.com 2. Прикрепляя трафарет к ткани, с помощью кисти или губки нанесите узор акриловой краской.

Фото: nomadicdecorator.com 3. Сшейте деталь прямоугольника с одной из деталей круга, зашейте боковой шов, выверните. Поместите внутрь подушку и пришейте второй круг.

Фото: nomadicdecorator.com Варианты цилиндрических пуфов:

Фото: twindragonflydesign.com Фото: homedesignlover.com Фото: decoist.com Мягкий пуфик своими руками: мастер-класс

Варианты пуфов с росписью:

Фото: hgtvhome.sndimg.com Фото: stripesandpolkadotsblog.com Фото: homeyou.com Печать на ткани: создаём авторские узоры своими руками

Круглый пуф, вязаный крючком: мастер-класс Этот пуф лучше вязать из довольно толстой пряжи, например, трикотажной. Вам потребуется: — трикотажная или другая толстая пряжа; — крючок подходящего размера; — круглая подушка. Если вы умеете вязать крючком простые столбики с накидом, связать такой пуф для вас не составит труда:

Варианты вязаных пуфов:

Фото: decoratingyoursmallspace.com Фото: northsalt.wordpress.com Фото: ktandthesquid.com Большой пуф-кресло: мастер-класс Такой пуф шьётся очень просто, при этом получается большое, мягкое удобное сиденье, фактически кресло.

Фото: creativeoutpour.com Вам потребуется: — плотная ткань; — лента велкро; — швейная машина, нитки; — материал для набивки пуфа — ненужные подушки из синтепона, старая одежда, разрезанная на ленты или лоскуты, и так далее, плюс целлофановые пакеты.

1. Сделайте выкройку: 2 больших квадрата для верха и низа пуфа и 4 прямоугольника для боковых сторон. Раскроите ткань, не забыв о припусках на швы.

Фото: creativeoutpour.com 2. Сколите детали булавками и сшейте их на машинке, оставив отверстие около 20 см.

Фото: creativeoutpour.com 3. Выверните пуф. Края ткани отверстия подверните внутрь, приколите и пришейте «липучку».

Фото: creativeoutpour.com 4. Пластиковые пакеты не очень плотно набейте наполнителем. Затем поместите их в пуф — в достаточном количестве, чтобы он сохранял форму, но не был слишком твёрдым.

Фото: creativeoutpour.com Варианты пуфов-кресел:

Фото: somuchtomake.com Фото: cooldiys.com Фото: vasti-fernandes.blogspot.com