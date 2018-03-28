Оранжевый — хит сезона: как носить цвет, который почти никому не нравится

Брюки

Сделайте ноги звездой образа. В этом помогут яркие брюки. К примеру, оранжевые. Можно выбрать модель клеш или свободного кроя. Сочетать такие можно с черной водолазкой или белой рубашкой. Можно выбрать и яркий топ. С оранжевым хорошо смотрится зеленый и розовый.

Платье

Оранжевым платьем не пренебрегает даже Виктория Бэкхем . Она надела облегающее платье-футляр и продемонстрировала, что даже такому цвету можно довериться. Предлагаем и вам рискнуть. На весну найдите свое идеальнее платье в оттенках оранжевого. Советуем присмотреться к моделями длины миди.

Тренч

Тренчи по праву считаются главной вещью этой весны. В моде самые нестандартные модели различных цветов. Очень круто смотрятся тренчкоты из кожи в насыщенных оранжевых тонах. Отличный пример показала Мирославе Дума . Мы уже занесли такой в свой Wish List, а вы?

Аксессуары

Любой спокойный образ всегда можно взбодрить при помощи ярких аксессуаров. Пусть этой весной они будут оранжевого цвета. Сумка, обувь, украшения или шарф — от ярких акцентов пока еще никто не пострадал.