Как выбрать автоматические шторы для дома

Рассказываем, как работают умные шторы, как подобрать для них электрокарниз и какие преимущества есть у подобных систем.

Современные системы механизации позволяют управлять шторами как вручную (удалённо, с помощью пульта или смартфона), так и полностью автоматически, например с помощью таймера или других устройств. Такие автоматизированные карнизы нередко являются частью системы комплексной автоматизации («умный дом»), но вполне могут использоваться и отдельно. Как устроена система «умных штор»?

В неё обычно входят следующие компоненты: карниз с электроприводом, блоком питания и контроллером управления (устройство, принимающее сигналы по радио— или инфракрасному каналу) и пульт управления (или настенная панель). В настоящее время на рынке представлены комплекты, которые не нуждаются в дополнительных элементах. Всё достаточно просто — установка требует от инсталляторов аккуратности и точного следования инструкциям, но доступна и непрофессионалу. Стоимость подобного комплекта может составлять от 15–20 тыс. руб. (продукция китайского производства) до 40–90 тыс. руб. (изделия европейских компаний).

Для интеграции в систему «умный дом» могут потребоваться дополнительные модули управления для совместимости с остальным оборудованием, работающим по проводному протоколу KNX, или к беспроводному оборудованию ZigBee, Z-Wave. Таким образом, шторами можно будет управлять через общие устройства управления — с помощью настенного или переносного пульта либо смартфона или планшетного компьютера.

Подключение к системе «умный дом» позволяет реализовывать различные сценарии. Например, с помощью таймера вы можете задавать время открытия и закрытия штор, имитировать присутствие людей в доме. Датчик освещённости летом автоматически закроет занавеси, когда солнечный свет заполнит помещение. Датчик температуры прикроет шторы, если в комнате становится слишком жарко. Система домашнего кинотеатра автоматически закроет шторы при включении видеопроектора и откроет после окончания просмотра. Посредством смартфона можно удалённо управлять занавесями, даже если вас нет дома.

Система для рулонных штор EOS 500 (Hunter Douglas). В данном случае используются ткани, устойчивые к провисанию. Работа автомати­зированных систем рулонных штор практически беззвучна. Монтажный профиль позволяет легко прикрепить изделие, сокращая время монтажа. 5 полезных опций шторных карнизов

Регулируемая скорость закрытия/открытия. Обычно от 10 до 20 см/с у раздвижных и от 10 до 30 об/мин у рулонных карнизов. У каждого свой предпочтительный темп жизни.

Возможность перемещения занавесей вручную без повреждения конструкции (у раздвижных карнизов). Эта опция особенно востребована в гостиницах, но не помешает и забывчивым хозяевам в быту.

Установка предпочтительного промежуточного положения. Перфекционисты наверняка оценят эту опцию.

Функция «Имитация присутствия». Помните, как говорил Кот Матроскин в мульт­фильме «Трое из Простоквашино»: «И тогда человек подумает, что дома кто-то есть, и ничего воровать у вас не станет».

Функция обратного хода (для раздвижных вариантов). Обратный ход позволяет выровнять верх и низ шторы, когда нижний край стелется по полу. Так шторы выглядят более аккуратно.

Электропривод Somfy отличается компактной конструкцией — в интерьере он будет практически незаметен. Выбираем электрокарниз

При выборе электрокарниза важно правильно подобрать тип устройства. Для этого надо ответить на следующие вопросы.

Каким будет механизм штор: подъёмным или раздвижным? Если механизм раздвижной, то односторонний или двусторонний? В зависимости от вида штор выбирается тип привода.

Как будет организовано электропитание двигателя? Большинство моделей электрокарнизов работают от сети, но есть и аккумуляторные варианты. Их выбирают, если проводное питание обеспечить невозможно или затруднительно.

Важен ли уровень шума двигателя? Для комнат отдыха желательно выбирать более тихие системы — с уровнем шума при работе не более 35–41 дБ.

Каковы будут размеры штор и вес ткани? Электроприводы различаются по максимальной нагрузке. Недостаточно мощный двигатель просто не справится с тяжёлой тканью. Также на выбор мощности влияет, прямой карниз или изогнутый: для последнего требуется более мощный двигатель.

Примерная схема рулонного механизма штор

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1 — электропривод; 2 — комплект адаптеров для круглого вала; 3 — переходник для круглого вала; 4 — крепление со стороны привода; 5 — крепление противолежащее; 6 — металлическая гильза; 7 — переходник для круглого вала; 8 — круглый алюминиевый вал. Учитывайте габариты и вес шторной ткани!

Заранее просчитайте, какими будут размеры штор и вес ткани. Дело в том, что электроприводы различаются по максимальной нагрузке (30, 40, 60 кг и т. д.). Недостаточно мощный двигатель просто не справится с тяжёлой тканью. Также на выбор мощности влияет, прямой карниз или изогнутый: для последнего нужен более мощный двигатель.

Автоматизация штор позволяет оптимизировать температуру внутри помещения: летом снизить её на 3–5 °С, а зимой, наоборот, увеличить — и сэкономить на отоплении.

Примерная схема раздвижного механизма штор

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1 — приводная заглушка; 2 — ремень; 3 — потолочное крепление с защепкой; 4 — усиленный соединитель карнизов; 5 — роликовые бегунки; 6 — потолочное эксцентриковое крепление; 7 — профиль карниза; 8 — стандартная или укороченная ответная заглушка; 9 — крючок фиксации штор; 10 — ведущая каретка для штор; 11 — привод. Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media Производители и цены

Среди наиболее известных производителей на рынке в премиальном ценовом сегменте можно выделить такие бренды, как Somfy, Hunter Douglas, Warema, Leha, Silent Gliss. Из более низкого ценового сегмента отметим бренды Isotra, Anwis, Besta. Стоимость готового электрокарниза зависит не только от торговой марки, но и от таких параметров устройства, как мощность двигателя. В среднем готовый электрокарниз обойдётся покупателям примерно в 15–40 тыс. руб.

Жалюзи с электроприводом можно открывать и закрывать сразу всей группой изделий, группами в каждой комнате или на каждом окне.

Электрокарнизы с дистанционным управлением — это классический элемент любого «умного дома». Многие из технологичных инновационных решений могут значительно улучшить качество жизни. Даже такая привычная и простая, на первый взгляд, вещь, как шторы, может быть дополнена электроприводом и интеллектуальной системой управления. В классе Home Automation у нас есть бюджетное решение, вносящее комфорт премиального уровня. Сис­тема Connexoon Window RTS позволит включить в управление до 24 устройств с помощью приложения на смартфоне. В зависимости от режима можно настроить систему так, что непосредственно перед вашим возвращением домой откроются рольставни и включится освещение, а когда вы уйдёте из дома — всё закроется и выключится.