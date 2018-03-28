Обзор выставки Cevisama 2018: 10 керамических новинок

Начиная с 1983 года выставка Cevisama в Валенсии (Испания) задаёт тенденции в дизайне плитки и других отделочных материалов для ванных комнат и, если брать шире, всех помещений дома. Ведь в наши дни плиткой (под дерево, мрамор, майолику) отделывают и кухни, и гостиные, и даже спальни. Производители отделочных материалов ищут им новое применение.

Так, например, фабрика DUNE выпустила коллекцию керамогранита, имитирующего венецианскую штукатурку. Серия включает бордюры и другие элементы, выступающие в роли компаньонов. Таким образом, можно не красить стены или океливать их обоями, а найти небанальную и эффектную альтернативу. В дизайне керамогранита по-прежнему актуальны имитации натурального камня и дерева, а также покрытие с фактурой бетона или под него. По-прежнему востребованы большие форматы — современные технологии позволяют добиться двухметровых блоков.

1. Коллекция плитки Buren

Плитка в интерьере из фонового материала превращается в акцентный. Дизайнеры используют её не просто как элемент отделки, но часто стараются акцентировать на ней внимание. Как следствие, появляются всё более сложные и интересные варианты декора. На волне моды на стиль 1980-х и оп–арт (художественное движение, развивавшее искусство обманки и оптической иллюзии) становится трендом плитка с эффектом 3D и даже 4D. Её поверхность словно бы приходит в движение: в декоре чередуются выпуклые и вогнутые детали, один блок заходит на другой или просто рисунок продуман таким образом, чтобы создавать визуальный эффект движения. Коллекции такой плитки появились у многих известных производителей. Нас, в частности, заинтересовала серия Olympos (модели Odeum и Tholos) испанской фабрики SALONI CERÁMICA.

2. Плитка Odeum и Tholos

Дизайн этой плитки построен сразу на двух актуальных мотивах: имитация мрамора и рельефный рисунок «в движении». Модные оп–арт–серии появились и у CIFRE, NATUCER, APARICI и других.

3. Декор Cromatica Kleber

4. Плитка Buho

5. Новая коллекция плитки под бетон

6. Керамогранит под мрамор Statuario Plus

7. Стенд Museum

8. Декор Caddy

9. Керамогранит Tholos

10. Стенд марки Harmony