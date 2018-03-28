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В каком доме должен жить настоящий казак
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В каком доме должен жить настоящий казак 

Кириллица 4 часа назад
Фото: Кириллица
О казаках мы знаем многое. О их заслугах перед Отечеством или героизме на полях сражений. Но практически ничего неизвестно об обыденной жизни простого казака, как и где он жил?
Курень — жилище донских казаков, совсем не похожее на русскую избу или украинскую хату. Курень строили из местного леса: дубового, тополевого, ольхового, но бревенчатые стены встречались довольно редко. Простой казак для постройки жилища пользовался глиной, камнем, хворостом и даже мелом. Кирпич же в строительстве использовали только очень зажиточные обитатели станиц.
Курень
В больших станицах, таких как Аксайской, Гниловской, Старочеркасской и Каменской можно было увидеть двухэтажные дома, где верхний (верхи) разделен на две половины, в первой — прихожая, зал и спальня, а во второй половине еще три комнаты. На первом этаже (низы) располагались еще три комнаты, погреб и ледник. В ледник с зимы собирали лед, здесь весь год была минусовая температура. Были распространены одноэтажные «круглые дома» из четырех комнат с 3-4 окнами на улицу, и одной «глухой» стеной. Главной особенностью казачьего куреня был балкончик и «галдарейка» или «балясы» — крытый досками наружный коридор.
Кроме этого курень был снабжен «рундуком» — навесом на столбах, похожим на крытый балкон. Зайти в курень можно было по открытому крыльцу с перилами. Возле куреня находилась кухня или «стряпка» построенная из самана и крытая камышом и землей. Летом казаки готовили пищу на кухне, а кушали в доме или на «галдарейке».
Зимой же вся казачья семья обедала в «стряпке». На кухне, помимо печи и массы утвари, можно было встретить самовар и кофейник. Кстати, казаки очень любили пить чай и кофе, привезенные из военных походов. Балконы часто обильно украшали цветами в горшках. Балконы и ставни украшалась незатейливой резьбой.
Картины и портреты
Убранство дома отличалось чистотой и простотой. На желтых стенах куреня висели картины и портреты войсковых атаманов и монарших особ, а иногда висели шашки, винтовки и сувениры из заморских стран. В углу зала располагались иконы. Почти во всех комнатах стояли деревянные сундуки, обитые жестью. Казачки-невесты имели свой собственный сундук, где хранилось «приданное».
В первой комнате, в левом углу от входа всегда стоял большой поставец или шкаф с разными тарелками, ложками и посудой. Здесь же висело большое зеркало, на которое иногда приклеивались фотографии членов семьи. В середине зала стоял стол, накрытый белой скатертью. В зале казак принимал гостей и угощал вином и чаем.
В парадной спальне, где стояла кровать с кучей перин, подушек и разноцветных одеял, спали хозяева дома, пока не женили сына или не приняли зятя в дом, тогда же парадная спальня предназначалась для молодоженов. Самой большой комнатой была общая спальня, в которой жили все дети большого казачьего семейства.
Вот как описал казачий курень Михаил Шолохов в романе «Тихий Дон»: «В горнице, кроме деревянной крашеной кровати с точеными шишками по углам, стоит возле дверей окованный уемистый сундук с Аксиньиным приданным и нарядами. Под передним углом — стол, клеенка с генералом Скобелевым, скачущим на склоненные перед ним махровые знамена; два стула, вверху — образа в бумажных ярко-убогих ореолах. Сбоку, на стене — засиженные мухами фотографии».
Вкусный обед
Заглянув к казаку на обед можно было полакомиться лапшой, борщом или свежесваренной ухой. На второе казак «потешал свою душеньку» пирогом с сыром, студнем с квасом или каймаком — одним из любимых молочных лакомств казака. Блюда из мяса можно было встретить редко, лишь во время сезона или в исключительных случаях, например, на свадьбу или поминки. Меню казака зависело и от православных праздников и постов. Донские казаки очень серьезно относились к соблюдению всех постов.
В отличие от дома двор был не таким чистым. Во дворе находился баз для скота, гумно и маленький сад.
Таким запомнился историкам казачий курень, который стоял где-нибудь на Дона 100-200 лет назад. Хотя, в далеких хуторах можно и сейчас найти настоящие казачьи куреня, в которых сама атмосфера напоминает о прошлом казачества. Но через пару десятков лет не останется даже этих хуторов, не говоря уже о стареньких казачьих куренях.
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