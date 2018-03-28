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Urban Decay представили летнюю коллекцию макияжа Beached Summer
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Urban Decay представили летнюю коллекцию макияжа Beached Summer 

Fancy Journal 3 часа назад
Фото: Fancy Journal
Косметический бренд Urban Decay представил летнюю коллекцию макияжа Beached Summer 2018 Collection. В коллекции представлены как новинки бренда, так и продукты из коллекции прошлого года.
В коллекцию Beached Summer 2018 вошли палетка теней для век Beached Eyeshadow Palette, включающая в себя восемь новых оттенков, два незаменимых бронзера Urban Decay Beached Bronzer, три губных помады и карандаш для глаз 24/7 Glide On Eye Pencil в двух новых оттенках.
В международную продажу коллекция поступит в мае этого года.
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