Urban Decay представили летнюю коллекцию макияжа Beached Summer

Косметический бренд Urban Decay представил летнюю коллекцию макияжа Beached Summer 2018 Collection. В коллекции представлены как новинки бренда, так и продукты из коллекции прошлого года.

В коллекцию Beached Summer 2018 вошли палетка теней для век Beached Eyeshadow Palette, включающая в себя восемь новых оттенков, два незаменимых бронзера Urban Decay Beached Bronzer, три губных помады и карандаш для глаз 24/7 Glide On Eye Pencil в двух новых оттенках.

В международную продажу коллекция поступит в мае этого года.