На что способна пищевая сода 

1/9 Хром должен блестеть! А еще больше блеска ему может придать сода. Хромированные детали автомобилей, мотоциклов и, например, сантехники. Нанесите соду на влажную губку, пройдитесь по всем блестящим деталям, дайте высохнуть, а затем удалите остатки с помощью сухой ткани. Фото: depositphotos.com

2/9 В дождливую погоду можно посыпать лобовое стекло содой, а затем протереть влажной тканью. Сода будет отталкивать воду, и видимость будет лучше. Фото: depositphotos.com

3/9 Даже самое жесткое мясо получится нежным и сочным, если предварительно натереть его содой и оставить в холодильнике на несколько часов. Затем его нужно промыть в проточной воде и замариновать как обычно. Фото: depositphotos.com

4/9 Без труда отмыть микроволновку поможет сода. Поставьте емкость с раствором любой крепости на одну минуту, а затем просто протрите стенки чистой тканью. Жир, подгоревшие остатки пищи исчезнут без следа. Фото: depositphotos.com

5/9 Редко, но бывает и так, что пища подгорает даже на антипригарной сковроде. Производитель в данном случае рекомендует прокипятить в течение 10 минут раствор, смешанный в такой пропорции, — стакан воды, полчашки уксуса и две столовых ложки соды. Поверхность легко отмоется, и покрытие не пострадает. Фото: depositphotos.com

6/9 "Помыть" собаку можно без воды, но с содой. Нанесите порошок на сухую шерсть, помассируйте щеткой, а затем хорошо вычистите ее. Сода избавит от бактерий, нейтрализует запах псины и не повредит кожу питомца. Фото: depositphotos.com

7/9 Казалось бы, причем тут игуана. Не все знают, что рептилиям приходится нелегко во время линьки, часто они сами себя царапают. Помочь питомцу можно, если регулярно обрабатывать нежную новую шкурку слабым содовым раствором. Производитель рекомендует: 1 чайную ложку на литр воды. Фото: depositphotos.com

8/9 Неприятный запах исчезнет из шкафа, если положить на полку или в ящик мешочек с содой. В качестве мешочка сгодится обычный носок, у которого потерялась пара. Кстати, сода прекрасно впитывает запахи и в холодильнике, и в кладовке, и даже в туалете. Фото: depositphotos.com