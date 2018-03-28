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Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
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Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов 

IVD.ru 2 часа назад
Фото: IVD.ru
1. Выбирайте фасады из ДСП и МДФ  Натуральные материалы — это хорошо, но дорого. Бюджетные заменители часто выглядят не хуже. Так, МДФ в облицовке шпоном вполне подойдет для классической кухни или в стиле кантри, а лакированные ДСП впишутся в минималистичный интерьер.
Фото: ИКЕА
2. Делайте фасады без остекления
Конечно, дверцы с остеклением и встроенной подсветкой внутри шкафов добавляют уюта кухне, делают ее легче, но для создания бюджетного проекта придется полюбить «глухие» фасады. Чтобы не жертвовать стилем, отдавайте предпочтение светлым фасадам (для маленьких кухонь) и глянцевым покрытиям, которые помогут сделать комнату визуально легче.
Дизайн: Tennille Joy Interiors
3. Подстраивайтесь под стандартные размеры
Любые специальные задачи для сборщиков и изготовителей увеличат цену гарнитура. Придется отказаться от обрезки углов, нестандартной ширины шкафов и стараться рационально распорядиться имеющимися модулями. Для того чтобы упросить себе задачу, создайте визуальный проект в любой моделирующей программе. Одна из простейших — SketchUp, а у ИКЕА можно прямо на сайте сконструировать будущую кухню.
Фото: ИКЕА
4. Полюбите открытые полки и порядок
Верхние открытые полки вместо глухих шкафов — еще один путь к бюджетному проекту. Один нюанс — чтобы они выглядели красиво, следите за порядком и позаботьтесь о хранении, например купите одинаковые банки для сыпучих продуктов. Открытые полки вы также можете украсить фото и цветами.
Дизайн: Martins Camisuli Architects
5. Ищите грамотного сборщика
Попробуйте следующую хитрость. Сходите в дорогой салон кухонь и нарисуйте вместе с дизайнерами кухню мечты. Приходите в будние дни в обеденное время, как правило тогда у них меньше всего работы.
Затем с распечатанным проектом и сметой отправляйтесь в масс-маркет и ищите максимально похожий вариант на тот, который понравился вам в дорогом салоне. Сделайте проект в бюджетном магазине. Скорее всего, вам скажут, что какие-то пункты невыполнимы, но проект все равно можно будет реализовать с изменениями.
Фото: Наша Марка
И после — ищите опытного сборщика, желательно с рекомендациями. Он поможет совместить оба проекта, где нужно — сэкономить. Так, выдвижные угловые шкафы в бюджетных кухнях (их называют волшебными уголками) чаще всего не делаются вообще, а в дорогом салоне их стоимость со всей фурнитурой насчитывает десятки тысяч рублей (полная цена некоторых кухонь). Сделайте шкаф на заказ — выйдет дешевле, а вмонтировать его в бюджетную кухню как раз и поможет грамотный сборщик.
6. Откажитесь от встроенной техники
Есть мнение, что, отказавшись от встроенной техники, вы сделаете кухню менее удобной. Мы так не считаем. Варочная панель — это максимум, на который стоит пойти в борьбе за бюджет и стиль одновременно. Встроенный холодильник уже поведет к удорожанию кухни в разы, а если будет еще и микроволновка и другая мелкая бытовая техника — даже в 2-3 сотни тысяч уложиться будет сложно.
Фото: ИКЕА
Можно пойти на компромисс, если у вас есть грамотный сборщик. В бюджетных кухнях не предусмотрена встройка плиты и микроволновки на уровне глаз, но можно отдельно заказать каркас, дверцы, отпилить ненужные сантиметры и встроить технику.
7. Выбирайте столешницы из дерева или пластика
Натуральный камень стоит дорого, качественные кварцевые агломераты и искусственные акриловые камни тоже, а работа по ним стоит дороже даже работы с натуральными материалами.
Дизайн: Two Birds Design
Придется экономить и выбирать. Столешницы из ДСП могут прослужить долго, если их загрунтовать и позаботиться о герметизации швов. Дерево — вариант не для ленивых. Его придется периодически пропитывать маслом, но в награду оно прослужит дольше и сохранит эстетический внешний вид.
На чем экономить не стоит?
1. Выдвижные ящики
Об отказе от выдвижных ящиков владельцы кухонь жалеют чаще всего. Полки, особенно глубокие, — это неудобно. То, что хранится в дальних углах — забываешь, и доставать сложно: приходится сначала вытащить все с полки, а потом складывать обратно. На выдвижных ящиках и правда не стоит экономить.
Фото: Наша Марка
2. Подсветка
Подсветка рабочей поверхности — не самая большая «статья» расходов, но пользы несет немало. С ней удобнее работать на кухне, а в темное время суток мягкий точечный свет добавит уюта.
Дизайн: Specht Architects
3. Фурнитура
Доводчики, мягко закрывающиеся дверцы, балансиры — стоят не слишком дорого, чтобы экономить на этом. Сберечь бюджет поможет выбор недорогих брендов: вместо немецкого производителя выбирайте польских или белорусских.
Фото: vedum.se
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