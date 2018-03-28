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Дизайнер Александр Гришов: Мужчина месяца по версии «Люди и вещи. Shopping»
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Дизайнер Александр Гришов: Мужчина месяца по версии «Люди и вещи. Shopping» 

Tvoybro.com 2 часа назад
Фото: Tvoybro.com
, Александр Рост — 181 см Возраст — 44 года Вес — 78 кг,
Думаю, склонность к дизайну и архитектуре у меня — семейное: сестра — успешный архитектор, много лет работает в Германии. При этом сам я в профессию пришел, как говорится, через тернии к звездам. Долгое время работал в совершенно другой сфере, но уже на последнем месте работы, когда строил собственный дом, стал интересоваться проектированием. Дом, который практически целиком сделан моими руками, от фасадов до внутренней отделки, и стал необходимым толчком к смене деятельности. Через некоторое время я распрощался с IT и при поддержке друзей окунулся с головой во все прелести архитектурного искусства. Со временем хобби переросло в серьезный бизнес, который по-прежнему приносит удовольствие. В конце недели от меня никогда не услышать, мол, ура, пятница — эта работа стала частью жизни.
Работу в IT можно сравнить с архитектурой и дизайном — только ты строишь не абстрактный логический процесс, а ближайшую окружающую среду, среду обитания.
Главное, работа в IT научила меня в первую очередь усидчивости, помогла серьезно развить логику и память. Опыт предыдущей работы также позволил быстро получить знания в области дизайна: в сжатые сроки пришлось усвоить огромное количество технической информации, практически получить другую профессию.
Я работаю только с частными заказчиками, потому что для меня важно общаться с людьми напрямую. Именно благодаря этому общению рабочий процесс получается интересным и творческим — можно вложить в интерьер душу и свой профессиональный взгляд. Но финансовая часть этого процесса никогда не была для меня определяющей, более того, если я вижу, что не складываются отношения с заказчиками или мне самому не нравится результат работы — отказываюсь от гонорара и просто прекращаю проект. Убежден, что невозможно работать без двух вещей — взаимопонимания и авторского взгляда дизайнера, в противном случае результат едва ли будет хорошим.
Я — педант. Тщательно продумываю каждую деталь: где будут располагаться различные бытовые мелочи, как будет падать свет, какие объекты будут максимально освещены, а какие останутся в тени, насколько удобно и комфортно будет этим пользоваться и жить в интерьере, созданном мной.
Многие замыслы реализовать в Калининграде довольно сложно, в основном из-за технологической и финансовой ограниченности. Я довольно часто выполняю заказы для Москвы, и там, конечно, с реализацией даже самых смелых идей все получается хорошо. Стараюсь постоянно учиться и применять свой опыт уже здесь, на калининградских проектах. Учиться люблю, постоянно стремлюсь к изучению чего-то нового.
Любимые стили — скандинавский, американская классика, современные минималистичные направления. Нравятся гранж, лофт, хай-тек, философия этих стилей — тщательно изучаю ее. Отдельно отмечу шале и кантри — это уже для собственного расслабления, с удовольствием работаю в этих направлениях.
Не очень люблю и стараюсь не работать с «музейными» стилями. От истинного уюта они, с моей точки зрения, далеки. Соглашаюсь на них очень редко, только чтобы держать себя в форме.
Обожаю головоломки в виде компактных квартир, где требуется максимум опыта, чтобы продумать интерьер. Конечно, отдельный восторг — когда идет проект, который не сильно ограничивает тебя техническим заданием, оставляя место для творчества. Это позволяет воплотить самые интересные идеи.
Я много путешествую, люблю изучать устройство быта в других странах, но не могу выделить какую-то конкретную страну, которая отличается сногсшибательным дизайном, — везде, по сути, уютом и комфортом занимаются определенные люди. Вероятно, вопрос тут больше в том, насколько люди понимают и ценят комфорт, и в каких странах требования к нему выше., Комфорт — наше все, надо его любить, ценить и поощрять, особенно у себя дома и в своем окружении, тогда и вся жизнь станет уютной и комфортной. Это и есть моя философия., Фото: Александр Любин
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