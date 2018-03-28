В центре на Лескова прошло интерактивное занятие, посвященное возникновению мебели

В центре детского и юношеского творчества «Бибирево» в минувший понедельник, 26 марта, прошло интерактивное занятие в музее «Старичок буфет и мебель прошлых лет». Как сообщили в администрации учреждения, мероприятие проходило в рамках фестиваля «Я + мои друзья».

-Ребята, совершили этакое путешествие в прошлое, где познакомились с историей возникновения мебели на примере музейных экспонатов. Они узнали о том, что первоначально все предметы мебели древним людям заменяла сырая земля, — рассказали в администрации ЦДЮТ.

Кроме того, экскурсанты узнали, что предшественниками современных шкафов, кроватей, диванов, буфетов и кресел были сундуки, палати, лавки и комоды. (ип)