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В центре на Лескова прошло интерактивное занятие, посвященное возникновению мебели
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В центре на Лескова прошло интерактивное занятие, посвященное возникновению мебели 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
В центре детского и юношеского творчества «Бибирево» в минувший понедельник, 26 марта, прошло интерактивное занятие в музее «Старичок буфет и мебель прошлых лет». Как сообщили в администрации учреждения, мероприятие проходило в рамках фестиваля «Я + мои друзья».
-Ребята, совершили этакое путешествие в прошлое, где познакомились с историей возникновения мебели на примере музейных экспонатов. Они узнали о том, что первоначально все предметы мебели древним людям заменяла сырая земля, — рассказали в администрации ЦДЮТ.
Кроме того, экскурсанты узнали, что предшественниками современных шкафов, кроватей, диванов, буфетов и кресел были сундуки, палати, лавки и комоды. (ип)
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