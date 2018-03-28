5 городов, где точно понравится любителям музеев

Эксперты Airbnb, онлайн-площадки для путешествий и краткосрочной аренды жилья, подготовили подборку квартир рядом с необычными музеями в 5 городах по всему миру, где вы точно не заскучаете.

Тайбэй

Многие из нас смотрели мультфильм «Мулан», в котором главная героиня пытается помочь императору Китая одолеть врагов. В нем часто фигурирует величественное сооружение в традиционном китайском стиле. Пусть и не на 100%, но оно очень похоже на существующий Музей императорского дворца в Тайбэе. Это целый дворцовый комплекс и по совместительству один из самых посещаемых музеев мира. В нем, помимо очевидных достоинств в виде прогулок по большой территории, вы сможете взять аудиогид на русском языке и узнать много нового о китайской культуре. Однако перед тем, как отправиться на отдых в Тайбэй, стоит заранее выбрать жилье. Прямо рядом с музейным комплексом можно снять квартиру, которая подойдет для компании из трех человек. Любители мультфильмов точно не останутся равнодушными, ведь стены и многие детали интерьера квартиры украшены ярким рисунком Пиноккио. По прибытии путешественники смогут воспользоваться гостиной, кухней, ванной комнатой, а также мансардной спальней с большой кроватью.

Бруклин, Массачусетс

Когда мы слышим слово Бруклин, сразу представляем район Нью-Йорка, знаменитый своими лофтами, барами и яркими граффити. Однако в этом случае речь пойдет о его полном тезке, расположившемся в штате Массачусетс. Здесь есть необычная картинная галерея под названием «Музей плохого искусства». Это место отличается от других галерей тем, что в нем собрана коллекция живописи неоднозначного исполнения. Если вы решили узнать, что же представляет из себя это искусство, остановитесь в большом доме по соседству. Просторный двухэтажный коттедж подойдет для семьи или компании до десяти человек. Четыре спальни, гостиная с панорамными окнами, собственный двор и спортивная комната с пинг-понгом ждут любителей уединенного отдыха после долгой прогулки по галереям.

Лондон

Лондон — своего рода город-музей, а его здания и улицы имеют интересную историю и выглядят, как настоящие произведения искусства. Здесь каждый сможет найти место по интересам. Кто-то отправится в Собор Святого Павла или Тауэр, кто-то — в Музей естествознания. Свои посетители найдутся и у Музея мадам Тюссо, всемирно известной галереи восковых фигур знаменитостей. Если вы мечтаете встретиться с любимым певцом или актером, но понимаете, что в реальной жизни этому по той или иной причине не суждено случиться, именно у мадам Тюссо у вас есть шанс познакомиться, сфотографироваться и даже прикоснуться к кумиру. Когда вы приезжаете в Лондон, останавливаться, конечно, лучше в центре, например, в квартире-студия с лаконичной планировкой и современным дизайном оформлена в белых тонах. А благодаря состаренной мебели, в квартире витает строгий, но уютный британский дух.

Санкт-Петербург

Россия — настолько большая страна, что даже местные жители не всегда с уверенностью могут сказать, где, например, находится тот или иной регион. Что уж говорить об иностранных путешественниках. Однако существует способ совершить интенсивный экскурс по России. Для этого отправляйтесь в частный музей «Гранд Макет Россия», второй по величине макет в мире, где объединены собирательные образы страны. Чтобы разглядеть все, одного дня вам точно не хватит, поэтому стоит остановиться поблизости. Например, в квартире рядом с Дворцовой площадью. Роскошные апартаменты в центре города предназначены для двух человек. Зайдя в квартиру, гости точно обратят внимание на ее необычное оформление: картины, бра в виде голов носорога, мебель из темного дерева — все это напоминает африканские мотивы.

Канберра

Если вы решили отправиться в столицу Австралии и хотите больше узнать о местной культуре, народе и истории, то стоит посетить Национальный музей Австралии. В нем рассказывается о возникновении этого континента, как он был заселен, о его традициях и этнических особенностях населяющих его народов. Чтобы ощутить себя настоящим австралийцем и понять эту страну-континент, остановитесь в самом сердце города, в районе Актон. Светлая трехкомнатная квартира с двумя спальнями, большой гостиной и кухней, а также прекрасным видом на озеро Берли-Гриффин предназначена для четырех гостей. Особенностью апартаментов стали спальни, отделенные от гостиной прозрачными стенами. Если захочется уединения, просто закройте перегородки плотными шторами. После посещения музея вы сможете насладиться тишиной района на небольшой открытой веранде или игрой на пианино в гостиной.

Кейптаун

Если вы всегда мечтали стать парфюмером и изобрести свой неповторимый аромат, посетите Первый южноафриканский музей парфюмерии в Кейптауне. Помимо познавательных фактов о создании духов и их истории, вы также сможете создать собственный парфюм, который тем же вечером используете для похода в один из многочисленных ресторанов города. Больше всего их в исторической части Кейптауна, где и следует арендовать квартиру — желательно с панорамными окнами с видом на город, горы и пляжи. Для гостей есть все необходимое: большая комната, спальня, кухня и ванная, а также открытый бассейн на территории дома.