Музей Победы предложил всем желающим селфи с танком Т-34

За это участники акции получат бесплатный билет на открытую площадку вооружения, военной техники и инженерных сооружений.

В 78-ю годовщину подписания указа о начале серийного производства знаменитого советского среднего танка Т-34 администрация Музея Победы на Поклонной горе предложила получить бесплатный билет на открытую площадку вооружений за фотографию с легендой.

«Хотите бесплатно увидеть уникальную коллекцию вооружения времен Второй мировой войны? Тогда приходите на Поклонную гору 31 марта, в день, когда началось массовое производство легендарного танка», — пригласили музейщики.

И уточнили: чтобы получить бесплатный билет необходимо сфотографироваться на фоне Т-34 и разместить снимок в соцсетях. Бесплатные билеты получат первые 34 участника акции.

Необходимый танк расположен около здания администрации Музея Победы на улице Фонченко, дом 10. Местоположение легенды https://yandex.ru/maps/-/CBe~QDDdXC

Указ Государственного Комитета Обороны о начале серийного производства советского среднего танка Т-34 был подписан 31 марта 1940 года. По мнению ведущих экспертов мира, он признан лучшим в своем классе танком Второй мировой войны, будучи при этом самым массовым в Красной Армии.