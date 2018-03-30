Ещё
Музей Победы предложил всем желающим селфи с танком Т-34
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музей Победы предложил всем желающим селфи с танком Т-34 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
За это участники акции получат бесплатный билет на открытую площадку вооружения, военной техники и инженерных сооружений.
В 78-ю годовщину подписания указа о начале серийного производства знаменитого советского среднего танка Т-34 администрация Музея Победы на Поклонной горе предложила получить бесплатный билет на открытую площадку вооружений за фотографию с легендой.
«Хотите бесплатно увидеть уникальную коллекцию вооружения времен Второй мировой войны? Тогда приходите на Поклонную гору 31 марта, в день, когда началось массовое производство легендарного танка», — пригласили музейщики.
И уточнили: чтобы получить бесплатный билет необходимо сфотографироваться на фоне Т-34 и разместить снимок в соцсетях. Бесплатные билеты получат первые 34 участника акции.
Необходимый танк расположен около здания администрации Музея Победы на улице Фонченко, дом 10. Местоположение легенды https://yandex.ru/maps/-/CBe~QDDdXC
Указ Государственного Комитета Обороны о начале серийного производства советского среднего танка Т-34 был подписан 31 марта 1940 года. По мнению ведущих экспертов мира, он признан лучшим в своем классе танком Второй мировой войны, будучи при этом самым массовым в Красной Армии.
ТК «Звезда»: последние новости
В легендарном романе Льва Толстого обнаружена ошибка Звезда «Друзей» объявила о разводе Опубликовано видео пышной свадьбы дочери Михаила Турецкого
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
32-летняя супермодель в бикини затмила Волочкову34
Чем вредна гречка94
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей20
Шишкова «лишила себя зрачка»35
Орлова слишком сильно похудела9
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение