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Как оформить межкомнатную дверь: 8 оригинальных и простых идей
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Как оформить межкомнатную дверь: 8 оригинальных и простых идей 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
1. Покрасить одним цветом
Самый очевидный способ сделать старую деревянную дверь яркой — покрасить её краской. Наличники при этом можно оставить контрастными или в цвет двери.
Фото: dimplesandtangles.com  Выбирая цветовое решение, вы можете оттолкнуться от двух альтернатив: поддержать оттенком двери имеющиеся акцентные цвета в комнате или сделать её контрастной — чтобы она сама стала главным акцентом, например в белой комнате.
Фото: dimplesandtangles.com  Фото: fwmadebycarli.com  2. Покрасить и украсить
Пойдите дальше и дополните покрашенную дверь элементом декора. Венок из искусственных цветов и зелени может оказаться неожиданно уместным решением.
Фото: classyclutter.net  3. Покрасить часть двери
Если хотите создать оригинальный дизайн, покрасьте не всю дверь, а только её часть. Один из элементарных способов — наклеить по диагонали изоленту, выкрасить одну часть, отделённую это границей, в яркий цвет, а другую оставить нетронутой.
Фото: abeautifulmess.com  Фото: abeautifulmess.com  Фото: abeautifulmess.com  4. Покрасить в разные цвета
Владельцы этой двери не только нарисовали геометрический орнамент, но и окрасили часть двери ярко-оранжевым. Получился практически арт-объект!
Фото: camillestyles.com  5. Создать узор из липкой ленты
Простой геометрический узор будет эффектно выделять белую дверь. Создать его можно и при помощи клейкой цветной ленты.
Несложный вариант — наклеить ленту по диагонали через равные промежутки. На фото таким образом оформлена входная дверь, но и межкомнатную дверь декорировать так не составит труда.
Фото: ohjoy.blogs.com  Можете придумать более сложный орнамент. Для облегчения задачи сначала нарисуйте эскиз карандашом на двери, а уже затем начинайте воплощать идею в жизнь.
Фото: starsforstreetlights.com  6. Оклеить лентой отдельные элементы
В этом случае цветная лента наклеена по периметру филёнок. Вроде бы просто, но ярко.
Фото: блог Tretoen
7. Оклеить тканью
А здесь для декорирования двери хозяйка использовала ткань. Она наклеила полотно на дверь, а затем сделала аккуратные прорези, чтобы «освободить» ручку.
Фото: блог How About Orange
8. Наклеить стикеры
Наконец, самый лёгкий способ украсить межкомнатную дверь — наклеить на неё стикеры. Можете выбрать целую картину или ограничиться такими минималистичными кружочками. Оба варианта доступны на AliExpress — остаётся только выбрать подходящий дизайн.
Фото: mylifeatplaytime.com
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