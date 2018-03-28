Как оформить межкомнатную дверь: 8 оригинальных и простых идей

1. Покрасить одним цветом

Самый очевидный способ сделать старую деревянную дверь яркой — покрасить её краской. Наличники при этом можно оставить контрастными или в цвет двери.

Фото: dimplesandtangles.com Выбирая цветовое решение, вы можете оттолкнуться от двух альтернатив: поддержать оттенком двери имеющиеся акцентные цвета в комнате или сделать её контрастной — чтобы она сама стала главным акцентом, например в белой комнате.

Фото: dimplesandtangles.com Фото: fwmadebycarli.com 2. Покрасить и украсить

Пойдите дальше и дополните покрашенную дверь элементом декора. Венок из искусственных цветов и зелени может оказаться неожиданно уместным решением.

Фото: classyclutter.net 3. Покрасить часть двери

Если хотите создать оригинальный дизайн, покрасьте не всю дверь, а только её часть. Один из элементарных способов — наклеить по диагонали изоленту, выкрасить одну часть, отделённую это границей, в яркий цвет, а другую оставить нетронутой.

Фото: abeautifulmess.com Фото: abeautifulmess.com Фото: abeautifulmess.com 4. Покрасить в разные цвета

Владельцы этой двери не только нарисовали геометрический орнамент, но и окрасили часть двери ярко-оранжевым. Получился практически арт-объект!

Фото: camillestyles.com 5. Создать узор из липкой ленты

Простой геометрический узор будет эффектно выделять белую дверь. Создать его можно и при помощи клейкой цветной ленты.

Несложный вариант — наклеить ленту по диагонали через равные промежутки. На фото таким образом оформлена входная дверь, но и межкомнатную дверь декорировать так не составит труда.

Фото: ohjoy.blogs.com Можете придумать более сложный орнамент. Для облегчения задачи сначала нарисуйте эскиз карандашом на двери, а уже затем начинайте воплощать идею в жизнь.

Фото: starsforstreetlights.com 6. Оклеить лентой отдельные элементы

В этом случае цветная лента наклеена по периметру филёнок. Вроде бы просто, но ярко.

Фото: блог Tretoen

7. Оклеить тканью

А здесь для декорирования двери хозяйка использовала ткань. Она наклеила полотно на дверь, а затем сделала аккуратные прорези, чтобы «освободить» ручку.

Фото: блог How About Orange

8. Наклеить стикеры

Наконец, самый лёгкий способ украсить межкомнатную дверь — наклеить на неё стикеры. Можете выбрать целую картину или ограничиться такими минималистичными кружочками. Оба варианта доступны на AliExpress — остаётся только выбрать подходящий дизайн.

Фото: mylifeatplaytime.com