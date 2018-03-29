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Способы использования яичной скорлупы
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Неожиданные способы использования яичной скорлупы 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Яйца являются довольно ходовым продуктом и необходимым ингредиентом во многих блюдах, поэтому среднестатистическая семья может съесть десяток за неделю. Ученые доказали, что яичную скорлупу не следует выбрасывать, и привели несколько примеров ее полезного применения.

Дренаж

Как правило, в качестве дренажа садовники использую камни или керамзит, но для этой цели намного эффективнее использовать яичную скорлупу. Она ничуть не уступает по свойствам общепринятым материалам для дренажа, но с ней вес горшка заметно уменьшается. Скорлупа отлично продержится в горшке год и ее можно заменять при пересадке растения. Компост
Многие дачники и жители сел используют компост для удобрения грунта, а в него зачастую входят органические отходы, навоз и сорняки. Эксперты рекомендуют добавлять в компост яичную скорлупу или настоянную на ней воду, что пойдет на пользу урожаю.

Рассада

Часто рассаду высаживают в пластиковые стаканчики или покупные лотки, которые с легкостью можно заменить яичной скорлупой. Если при посадке растения из стаканчиков росток может быть травмирован, а в случае скорлупы она садится вместе с растением. Чтобы ускорить укоренение следует проделать снизу отверстие, а в дальнейшем она послужит хорошим удобрением.

Кислотность

Яичная скорлупа помогает сбалансировать нарушенную кислотность почвы, во время чего растения получают недостаточно питательных веществ. Часто дачники используют для этих целей известь, но яичная скорлупа является естественным вариантом, хотя результат не будет таким быстрым.

Урожай

Многие дачники не боятся задействовать яичную скорлупу как естественное удобрение, которое позволяет повысить урожай помидоров, перцев и баклажанов. Для этого необходимо удобрять грядки перемолотой скорлупой или поливать водой, настоянной на ней.

Слизни и кошки

Некоторые растения сильно любят пожирать слизни, бороться с которыми можно с помощью яичной скорлупы. Достаточно просто разложить ее вокруг грядок, а такой способ также поможет отвадить котов от огорода. Для лап кошек скорлупа не является приятной, причем она не оставит ранений, оставаясь абсолютно безопасной для питомцев.

Подкормка

Зимой птицы нуждаются в помощи от человека и в кормушки можно смело засыпать вместе с зерном яичную скорлупу. Она поможет насытить организм птиц необходимым кальцием и другими минералами, которые также полезны для домашних гусей и кур.
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