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5 апреля в МШД пройдет открытая лекция колориста и владельца Little Greene Дэвида Моттерсхеда
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5 апреля в МШД пройдет открытая лекция колориста и владельца Little Greene Дэвида Моттерсхеда 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Современные тренды в колористике: открытая лекция Дэвида Моттерсхеда в IDS!
5 апреля в Международной школе дизайна пройдет открытая лекция настоящей легенды английского декора, владельца The Little Greene Paint Company Дэвида Моттерсхеда. Дэвид расскажет о самых трендовых цветах и актуальных цветовых сочетаниях в оформлении интерьеров.
Цвет — это важнейший инструмент в руках дизайнера. С его помощью можно в короткие сроки преобразить любой интерьер, подарить ему новое воплощение и настроение. Какие цвета сейчас в тренде? Английский эксперт в области колористики поделится самыми актуальными трендами с туманного Альбиона.
Дополнительная информация
Адрес: Москва, ул. Шаболовка, 31Г Начало: в 18:30. Вход свободный. Нужна предварительная регистрация по телефону (495) 988-85-08, email student@designschool.ru или онлайн.
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