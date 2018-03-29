Маленькая двушка в хрущевке: 3 варианта обстановки от профи

Двухкомнатная квартира в типовых домах серии 1-511 объединяет едва ли не все недостатки хрущевок: всего 41 квадратный метр, пятиметровая кухня, крошечный санузел и комнаты-«пеналы», одна из которых проходная.

Но даже при таких исходных данных архитектор Анастасия Киселева разработала три способа обустроить квартиру. Каждую из этих идей можно повторить самостоятельно без дизайнера.

Двушка очень маленькая по площади. Но несущих стен внутри нет, а потому вариантов перепланировки множество. Единственным ограничением будет газовая плита на кухне, из-за которой нельзя объединить ее с гостиной. Использовать типовую планировку крайне неудобно, поэтому потребуются хотя бы минимальные изменения.

Сделаем небольшую перепланировку: комнат останется две, но конфигурация их изменится. Зону в глубине квартиры отведем под спальню и гардеробную. Отделим их при помощи раздвижных перегородок. Установим в гардеробной шкафы, а в спальне — кровать с парой тумб.

Остальная часть комнаты превратится в гостиную с угловым диваном, барной стойкой и телевизором. Здесь будет удобно отдыхать и принимать гостей. Из-за перемещения стены в коридоре достаточно места для дополнительного шкафа. Кухню оставим изолированной, установим вместительный угловой гарнитур с верхними шкафами под потолок.

1. Кресло «Брук», 7 999 руб. 2. Люстра «Оливия», 5 499 руб. 3. Плед «Марсель», 1 499 руб. 4. Декоративная подушка «Животные», 359 руб. 5. Декоративная подушка Basket, 599 руб. 6. Ковер Essenza, 2 999 руб. 7. Угловой диван «Торонто», 15 999 руб. 8. Журнальный стол «Фиеста 721», 2 599 руб.

Границы комнат не изменятся, но в спальне помимо кровати выделим зону гардеробной за раздвижной перегородкой.

Гостиную объединим с коридором, чтобы сделать ее немного просторней. Это позволит перестроить часть квартиры возле входа — выделить небольшую гардеробную и мини-кабинет. Диван с механизмом раскладывания позволит разместить родителей на ночь.

1. Стул Sofia, 2 599 руб. 2. Люстра «Полин», 15 999 руб. 3. Диван «Тиффани», 22 999 руб. 4. Стол «Альт», 19 999 руб. 5. Часы настенные, 1 999 руб. 6. Ваза «Герберы», 1 499 руб. 7. Ваза «Герберы», 1 499 руб. 8. Ковер Galaxy, 15 999 руб. 9. Пуф-банкетка «Брото», 4 999 руб.

Полностью объединить кухню с гостиной нельзя из-за газовой плиты, но можно перенести и расширить дверной проем. Это позволит на кухне установить большой угловой гарнитур и найти место для посудомоечной машины. Подоконник превратится в удобную барную стойку, а основную обеденную группу перенесем в гостиную. Здесь же будет диван и телевизор.

Для спальни подберем двуспальную кровать с парой тумб, удобное кресло и небольшой журнальный столик для отдыха. Вход в нее теперь будет расположен прямо напротив входа в квартиру. В торцах обеих комнат обустроим вместительную систему хранения в одну линию.

Перенос входа на кухню позволит объединить санузел и расширить его за счет коридора. Так можно будет установить большую гидромассажную ванну, необходимую сантехнику и стиральную машину.

1. Диван «Оскар», 39 999 руб. 2. Декоративная фигурка «Ангел. Свет музыки», 399 руб. 3. Люстра «Элла», 63 999 руб. 4. Статуэтка «Птичка», 399 руб. 5. Стул «Артис», 9 999 руб. 6. Стол Bergamo, 39 999 руб. 7. Журнальный стол Orfeo, 11 999 руб. 8. Часы настенные, 6 999 руб. 9. Лампа настольная «Хилтон», 14 599 руб.

На обложке: дизайн-проект Галины Арабской.