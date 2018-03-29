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Выбор редакции: комфортная спальня в американском стиле
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Выбор редакции: комфортная спальня в американском стиле 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
На создание этой спальни дизайнера Алису Шабельникову вдохновили американские интерьеры и старинные гравюры. Вот четыре причины, почему она действительно классная.
Кровать с высоким изголовьем делает место для сна уютнее и комфортнее. А обивка, подобранная в цвет акцентных обоев, не перетягивает на себя внимание.
Люстра большого размера и прикроватные светильники с высоким основанием визуально корректируют пропорции комнаты и гармонично смотрятся рядом с крупной мебелью.
Если вы любите читать перед сном, присмотритесь к небольшим светодиодным светильникам на гибком основании как в этой спальне. Свет от них падает только на страницы книги или экран планшета — а это очень удобно.
Тем, кто любит, чтобы все было под рукой, не обойтись без прикроватных тумб с выдвижными ящиками. В них можно положить аптечку, косметику, книги и зарядки для гаджетов.
*Цены действительны на момент выхода статьи.
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