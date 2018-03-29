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О том, как дизайнер оформила квартиру для себя
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О том, как дизайнер оформила квартиру для себя 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Дизайнер Ольга Сирук и ее муж решили полностью открыть пространство квартиры. А спальню отгородить условно — при помощи легкой шторы.
«Я привыкла засыпать и просыпаться, видя пейзаж за окном: неважно, снег там или солнце, все в зеленой или желтой листве. Полнолуние — это вообще нечто», — делится Ольга Сирук. Чтобы панорамное окно, одно из главных достоинств квартиры, всегда было перед глазами, вплотную к нему поставили кровать. Мы ведь проводим в ней треть жизни.
Пространство квартиры полностью открыто. «Больше простора, минимум стен. Разделение на зоны визуальное — с помощью света, мебели, декора, — говорит Ольга. — По вечерам мы вместе, это очень здорово».
На небольшой площади удалось отделить помещение под гардеробную. А в спальне нашелся уголок для письменного стола, за которым можно поработать.
На пол Ольга положила паркетную доску: говорит, что она добавляет тепло. Стены и потолок окрашены. Стена из белого кирпича — как признание в любви к скандинавскому стилю и простым материалам.
Кроме гардеробной с открытой системой хранения, есть шкаф для верхней одежды и обуви при входе в квартиру. «Много места для хранения получилось в ванной, и это очень удобно, — рассказывает Ольга. — В буфете стоит посуда, которую я очень люблю. На стеллаже рядом с кроватью книги и цветы. Пожалуй, это все».
В студии много белого. Не кипельно-белого, а с небольшим оттенком, который дает интересный эффект при разном освещении, по словам дизайнера. И объединяет разные предметы обстановки. Часть мебели была куплена в ИКЕА, часть — на различных сайтах. А что-то привезено из путешествий.
«Когда я создавала интерьер своей квартиры, я не планировала, что он будет в каком-то конкретном стиле, — говорит Ольга Сирук. — В результате получилось похоже на скандинавскую квартиру». Но с панорамным видом на Нижний Новгород.
Холл Отделка: краска, Tikkurila Напольное покрытие: плитка, Polis Smart Освещение: светильники LightStar
Гостиная-кухня Отделка: краска, Tikkurila; гипсовый декоративный кирпич Напольное покрытие: паркетная доска Мебель: стол, Tulip, стулья, DeepHouse, диван и тумба под ТВ, ИКЕА, кухня «Мария», буфет, «Уютерра» Ковер: ИКЕА Техника: Siemens Освещение: люстра, ИКЕА
Ванная комната Отделка: плитка, Kerama Marazzi Напольное покрытие: плитка, Polis Smart Мебель: столярное производство Санфаянс: Vitra Смесители: ИКЕА Освещение: LightStar
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