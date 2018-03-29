Гид INMYROOM: 8 ярких интерьеров российских дизайнеров

Конечно, такой дизайн требует смелости — но оно того стоит! Не зря целых 3 квартиры в нашей подборке — те, которые профессиональные дизайнеры оформляли для себя.

Когда дизайнер — сам себе заказчик, а единственный и главный критик проекта — муж дизайнера, можно ждать интересного результата. То есть игры с пространством, цветом и светом, изящных решений, необязательно практичных. И многочисленных фишек.

Заказчики (семья с двумя детьми-двойняшками) постоянно живут за городом и время от времени приезжают в столицу с ночевкой. Поэтому они были готовы к самым смелым дизайнерским идеям: у Марии Пилипенко и Екатерины Федоровой их оказалось немало.

Цветовая палитра этого интерьера соответствует расположению квартиры: она южная, яркая. Цветочные мотивы в рисунке обоев, выбранных для гостиной, детской и кабинета, создают ощущение вечного лета за окнами квартиры.

Маленькую квартиру с невысокими потолками Надя Зотова, глава студии Enjoy Home, не стала делать пустой и светлой, а напротив, наполнила сочными цветами и яркими деталями.

Заказчик купил квартиру в новостройке, чтобы оформить ее для сдачи в аренду. Современный, разносторонний, любящий искусство и дизайн — именно такой образ будущего жильца придумали дизайнеры Марина Новикова и Ольга Льюис.

Ограниченная площадь — не повод отказывать себе в ярких цветах и комфорте. Эта жизнерадостная квартира, наполненная весенними красками, — наглядное тому подтверждение.

В интервью INMYROOM успешный российский дизайнер и декоратор Анна Муравина призналась, что ей не приходилось заниматься дизайном малогабариток… до тех пор, пока она не купила маленькую квартиру в Геленджике.

Небольшая однушка стала пространством для совместного творческого эксперимента хозяйки и дизайнеров. В итоге получился яркий и неординарный интерьер, который поднимает настроение и окружает домашним уютом.