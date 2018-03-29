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Итальянские дизайнеры создали LEGO-совместимую мебель
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Итальянские дизайнеры создали LEGO-совместимую мебель 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Дизайнеры из итальянского бюро Stüda спроектировали модульную мебель, совместимую со знаменитым конструктором LEGO, пишет РБК. Мебель со всех сторон равномерно покрыта маленькими круглыми выступами, на которые можно крепить детали конструктора
«Текстурная поверхность позволит вам каждый день оставлять креативные послания или создавать дополнительные функции (вазы, рамки, тарелки и так далее)», — рассказывают авторы проекта.
Мебель от Stüda выполнена из искусственного акрилового камня разных цветов. «Благодаря кубикам конструктора весь облик мебели может постоянно изменять цвет и форму», — считают итальянские дизайнеры.
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