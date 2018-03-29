15 вариантов декорирования обоями, оставшимися после ремонта

Почти невозможно закупить обои для ремонта так, чтобы ни одного лишнего кусочка не осталось. За годы можно накопить несколько рулонов разных стилей и цветов, которых всех вместе не хватит на одну комнату. Предлагаем не сдаваться и подумать об их использовании в декорировании интерьера — вариантов немало.

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Картины из обоев

Натяните старые обои на подрамник или вставьте в рамки. Особенно интересно выглядят сразу несколько таких «картин» на одной стене с похожими орнаментами — например геометрическими. Настоящее искусство!

Декор мебели снаружи

Любите декорирование в технике декупаж? Принцип примерно такой же: обработайте надоевшую мебель клеем ПВА, приложите обои и хорошенько разгладьте. Бумажные полотна для надёжности можно покрыть сверху лаком. Теперь у вас совершенно новая и неповторимая тумбочка или шкаф.

Декор мебели внутри

Зачем ограничиваться только тем, что видно всем? Внутренняя часть ящиков комода тоже довольно часто попадается вам на глаза — каждый раз, когда вы его выдвигаете. Украсьте её красивыми яркими обоями с цветочным рисунком.

Лестница

Интересный вариант использования обоев — здесь подойдут и совсем небольшие и узкие отрезы. Можете выбрать одинаковый рисунок для каждой ступени или попробовать самые разные.

Акцент на одной стене

Если обоев не хватит на целую комнату, можно быстро освежить знакомый интерьер, выделив одну стену. Так можно изменить привычное зонирование и сместить акцент туда, куда бы вам хотелось направить внимание.

Потолок

На большую площадь материала скорее всего не хватит. Лучше всего работают обои на потолке в небольших помещениях, вроде ванной или туалета — комната становится уютной и замкнутой, как шкатулка.

Абажур

Сделайте из обоев новый абажур для любимой старой лампы. Или оклейте внутреннюю сторону простого однотонного подвесного светильника, чтобы добавить интриги.

Изголовье кровати

Изысканное самодельное изголовье для кровати без спинки сразу сделает интерьер роскошным. Здесь лучше использовать виниловые обои, которые легко можно при необходимости протереть.

Ширма

С помощью ширмы легко можно зонировать пространство — создать уголок для гардероба в спальне или разделить две детские кровати. Стандартное одноцветное бумажное покрытие декорируйте обоями с замысловатым узором. Или выберите цвет и рисунок, похожий на стены комнаты — и ширма сольётся с интерьером.

Столешница

Яркий узор смотрится особенно выразительно под стеклом. Здесь даже не понадобится клей — обои можно в любой момент поменять на другие.

Лоскутная стена

Если у вас есть несколько видов обоев, сделайте на стене что-то вроде мозаики из вырезанных квадратов. Может получиться очень весело и необычно — особенно в детской комнате.

Детская

Кстати, обои в детской комнате часто подвергаются нежелательному воздействию — их пачкают, на них рисуют. Не переживайте, просто воспринимайте это как возможность периодически обновлять интерьер. Например вместе с детьми вы можете сделать целое панно с картой мира, вырезанной из разных рулонов старых обоев.

Отделка открытых шкафов

Внутренняя поверхность открытых шкафов и полок обычно выглядит нейтрально и скучно. Почему бы не декорировать её обоями, чтобы выставленная посуда выделялась ещё выгоднее — особенно здорово получится, если узоры будут сочетаться со шторами и текстилем в комнате.

Декор предметов

Подносы, шкатулки, ящички для хранения мелочей, подарочные коробки — все они только выиграют от оклеивания обоями. Интересная идея: декорируйте офисный планшет для бумаг, и даже во время сложных переговоров вас будут радовать мысли о вашем красивом доме.

Жалюзи

Экономный и необычный способ дать вторую жизнь обоям, которые не пригодились при ремонте. Самый простой вариант — собранное «гармошкой» цельное полотно. Материалы лучше выбирать те, что пропускают свет, но не слишком тонкие. Другой способ — наклеить узкие полоски на жалюзи.

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