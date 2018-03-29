Какой интерьер подходит вашему типу личности

Зачастую происходит так, что заказчики остаются недовольны реализованным дизайн-проектом. И вроде бы всё сделано так, как хотелось, но что-то всё равно не так. Специалисты утверждают: причина в том, что дизайнер неверно определил тип личности заказчика, и тот чувствует себя в интерьере дискомфортно. Сегодня попробуем разобраться в особенностях выбора мебели, аксессуаров и текстиля согласно типу личности хозяина. А поможет нам в этом дизайнер и специалист в области соционики в дизайне Наталья Ломейко.

Наталья Ломейко, архитектор-дизайнер

Руководитель студии Elizabeth Interiors. Работает в области дизайна интерьеров и архитектуры более 15 лет. Является автором и разработчиком методов создания дизайна интерьера с учётом психологического типа личности заказчика. Является основателем собственной школы дизайна и преподавателем школы дизайна «Детали».

elizainteriors.ru Соционика — это наука о психологических типах личности, основанная на трудах Карла Густава Юнга . Всего выявлено 16 соционических типов, названных в честь известных людей или литературных персонажей.

Все типы подразделяются на основании того, какие качества присущи тому или иному человеку: логика или этика, экстраверсия или интроверсия, интуиция или сенсорика, рациональность или иррациональность. А теперь спросим эксперта, как это типирование влияет на интерьерные предпочтения.

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Наталья Ломейко, архитектор-дизайнер:

— Увлечение соционикой совпало с началом моего самостоятельного творческого пути в дизайне, поэтому первые эксперименты я ставила на своих заказчиках — пыталась найти к ним подход, определяя их тип личности. Когда-то получалось, когда-то нет. Но за это время (более 7 лет) я собрала серьёзную статистику, и теперь с уверенностью могу сказать, какой стиль интерьера, какую мебель, текстиль и аксессуары предпочитает заказчик с тем или иным типом личности.

elizainteriors.ru Рассмотрим примеры. У каждого типа личности есть своё «слабое место» — так называемая болевая функция. Например у Гамлета (этико-интуитивный экстраверт) и Джека Лондона (логико-интуитивный экстраверт) «болевой» является сенсорика ощущений. Это проявляется в том, что им недоступны тактильные качества предметов. С ними бесполезно говорить о мягких диванах, просить их трогать ткани, плитку или фактурную штукатурку. Для них важна функциональность и качество.

Что касается предпочтений по стилю, они всегда стремятся к уникальности и выделению себя и своего интерьера среди прочих. Для них очень важно, чтобы вещи в их доме были в единственном экземпляре. Поэтому для них уместно создание интерьеров в стиле эклектика, с яркими, броскими, оригинальными аксессуарами и предметами мебели.

А вот предпочтения Робеспьеров (логико-интуитивного интроверта) и Достоевских (этико-интуитивного интроверта) выражаются в тяге к сдержанности и аскетизму в интерьере. В их домах не увидишь арт-объектов, крупных предметов, вычурной мебели.

В интерьерах тех, у кого «слабое место» — этика эмоций, не встретишь ярких цветов и крупных принтов. Это типажи Габен (сенсорно-логический интроверт) и Бальзак (интуитивно-логический интроверт).

Зато для типа Габен крайне важна атмсофера уюта. В его интерьерах — мягкое освещение, спокойные цвета, приятные на ощупь ткани. При этом все детали и предметы мебели Габен выбирает с учётом функциональности и удобства — хьюмидоры для сигар, торшер у кресла, подушки на диване. Здесь не встретишь ни одну деталь «для красоты» — всё продумано и функционально.

Если говорить о таком типе личности, как Бальзак, то для него характерно предпочтение строгого классического стиля. В его доме — антиквариат, кожаная мебель, резьба и литая фурнитура. Причём всё — высочайшего качества!

А есть и те, у кого «болевая» — деловая логика. Как раз они любят оформлять свои дома в ярких тонах и с большим количеством цветочных рисунков. Это характерно для Дюма (сенсорно-этический интроверт) и Есенина (интуитивно-этический интроверт). Поэтому такой тип личности, как Есенин, предпочитает стиль прованс в интерьере.

Люди, принадлежащие к типу личности Есенин — творческие и романтичные натуры. Поэтому и дом оформляют соответствующим образом: лёгкие и изящные аксессуары, авторский декор, предметы, найденные на блошиных рынках и распродажах.

Есть и те, кто не приемлет ничего, кроме помпезной классики. Такой стиль характерен для типа личности Жуков. «Мой дом — моя крепость» — это как раз о них. Интерьеры их домов добротны, качественны и полностью отражают старую добрую классику. Все вещи — качественные, дорогие, надёжные. Особое внимание в оформлении интерьера они уделяют аксессуарам — литые статуи, мраморные фигуры, канделябры и позолоченные подсвечники.

Согласитесь, сложно встретить в одной семье совершенно одинаковых по предпочтению людей, поэтому задачей дизайнера интерьеров становится грамотное объединение в проекте интерьерных симпатий всех членов семьи.

Сразу разобраться в многочисленных типах и пристрастиях не так-то просто. Попробуйте и вы пройти тест на определение вашего типа личности и узнайте, в каком именно интерьере вам будет комфортно, уютно и спокойно!

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