Зачем нужен дизайнер при покупке квартиры

Даже если вы планируете самостоятельно заниматься оформлением новой жилплощади, мы настоятельно рекомендуем вам при выборе этой самой площади обратиться к профессионалу. Почему? Ответ в нашем новом материале

Приобретение нового жилья — событие, значимость которого сложно переоценить. Здесь нас одолевают надежды, фантазии и, конечно, опасения. А что если продавец обманет, наш обывательский взгляд упустит что-то важное или цена окажется неоправданно завышенной? Панацеи от всех подводных камней, к сожалению, не существует, однако есть вариант, при котором вам наверняка удастся застраховать себя от многих неожиданностей и упростить задачу преобразования жилой площади в уютный дом. Как это сделать? Очень просто: возьмите с собой дизайнера или архитектора. Зачем? Пусть они сами расскажут.

Ася Бондарева, дизайнер интерьеров:

— Дизайнер в процедуре принятия решения по покупке квартиры зачастую играет роль независимого эксперта, который сможет профессионально оценить все плюсы и минусы рассматриваемой недвижимости. В отличие от риелтора, который заинтересован в быстрой продаже, дизайнер смотрит на объект с позиции реальной возможности сделать это пространство максимально комфортным для своих клиентов, с учётом всех их потребностей. Профессионал сразу сможет прикинуть возможности перепланировки, сможет задать правильные вопросы насчёт конструктивных и инженерных особенностей, требований управляющей компании и так далее. Поэтому не стоит пренебрегать консультациями дизайнеров — они бывают очень полезны!

Руслан Кирничанский, архитектор-дизайнер:

— Покупая автомобиль, мы всегда спрашиваем совета у хорошо знакомого автомеханика, который перед покупкой осмотрит машину и сообщит своё экспертное мнение. Это важно, поскольку определить дефекты может только специалист. Тем более если слова «иммобилизатор двигателя» и «тяговое реле стартера» для вас китайская грамота. С выбором недвижимости всё так же, поскольку дом — это «машина для жизни», и без экспертного мнения можно приобрести квартиру, которая «не поедет», то есть будет со скрытыми дефектами и невозможностью перепланировки.

Руслан Кирничанский, архитектор-дизайнер:

— Приглашая дизайнера на осмотр приглянувшейся квартиры, вы получите бесценный совет: именно специалист по организации пространства определяет возможности помещения и видит его недостатки, которые не всегда очевидны покупателю или риелтору. Теперь я приведу самые распространённые печальные примеры, когда выбрали и приобрели квартиру, а возможности перепланировки оказались ограничены, и вот почему: 1. «лишние» внутренние стены оказались несущими нагрузку (сносу не подлежат); 2. нет возможности организации дополнительной (или её переноса) ванной комнаты (либо конфликтует со СНиПами, либо технически невозможно проложить коммуникации). Но помните, что не каждый дизайнер способен высказать экспертное мнение, потому что для грамотной оценки возможностей помещения нужен дизайнер, обладающий инженерными и техническими знаниями, а также пониманием строительного регламента.

Руслан Кирничанский, архитектор-дизайнер:

— Ошибка брать на осмотр прораба или строителя, который планируется как подрядчик при последующем ремонте квартиры, потому что чаще всего строитель обеспечивает себе фронт работы и будет соглашаться со всеми желаниями заказчика, нередко ухудшающими функционирование дома или нарушающими каркас жёсткости здания при сносе стен или пилонов. Подобных примеров немало, самые «безобидные» — это снос венткороба или же перенос водяных коммуникаций, после чего меняется напор воды в магистрали.

Примеры ещё плачевнее — это снос несущих нагрузку стен или пилонов, что приводит к проседанию фундамента и обрушению здания. Для того чтобы такая ситуация не случилась, необходим специалист, который является не только дизайнером, но и имеет базовые строительные или архитектурные знания. Если квартира вам понравилась, но несущие нагрузку стены мешают её зонированию, профессиональный дизайнер предложит вариант перепланировки квартиры с учётом всех требований, как без сноса каркасных конструкций, так и без нарушения СНиПов.

Руслан Кирничанский, архитектор-дизайнер:

— Из своей практики расскажу один забавный случай. В прошлом году я отговорил трёх разных заказчиков (да простят меня их риелторы) от идеи приобрести одну квартиру на Остоженке, осмотрев которую, я определил её характеристики:

1. неудобная конфигурация внешних стен;

2. слабая инсоляция (степень естественного освещения);

3. изношенные перекрытия;

4. невозможность организовать вторую ванную комнату;

5. плохие коммуникации, для замены которых необходимо произвести капитальный ремонт и замену труб подачи и забора воды всего дома.

Эти недостатки стали откровением для потенциальных покупателей, и сделки не состоялись. С другим заказчиком я смотрел квартиру в здании гостиницы «Украина».

К сделке готовились, но квартира оказалась не готова к перепланировке и переносу ванных комнат: такая переделка в этом помещении конфликтовала бы со СНиПами, поэтому сейчас мы смотрим ещё варианты, с техническими возможностями, более подходящими под требования этого покупателя к организации пространства.

Советуясь с дизайнером перед покупкой квартиры, вы избегаете многих сложностей, поскольку дизайнер, знающий ваши требования к пространству, на осмотре «примеряет» их к жилому помещению.

Мито Мелитонян, архитектор:

— Я считаю, что нужно брать не дизайнера, а архитектора. Ведь дизайнер — это не всегда тот человек, который может правильно спроектировать пространство.

Архитектор же сразу увидит планировку, положительные и отрицательные стороны конкретного объекта. К примеру, когда я прихожу в квартиру, я всегда оцениваю её с точки зрения того, как бы я сам распределил функционально это пространство. То есть где бы я разместил зоны санузлов, зону кухни, какую стену стоило бы снести, а что лучше оставить как есть.

Архитектор может с ходу дать профессиональный совет в случае, если хозяин хочет сделать из трёхкомнатной квартиры четырёхкомнатную. Этот вопрос можно решить прямо на месте. Непрофессионал тоже может это сделать, но архитектор просто подойдёт к вопросу более грамотно.