Интерьер №2 от дизайнера: как превратить двухкомнатную квартиру в рай

Мы продолжаем знакомить наших читательниц с работами модных дизайнеров интерьеров. Вот Ирина Кривцова и согласилась рассказать про обустройство еще одной совершенно обычной квартиры. Она смогла создать в ней не только несколько удобных зон, но и привнести красоту и уют, о которых так мечтали хозяева.

Квартира расположена в старом районе Москвы — Дубровка. В 20-е годы прошлого столетия этот, только что присоединенный район Москвы, застраивался комплексно и интересно. Так, появились такие пятиэтажные здания с балкончиками, выходящими в зеленый уютный двор.

В одном из таких домов и живут мои заказчики — молодая семейная пара. Ольга и Сергей. Ранее квартира принадлежала бабушке хозяйки, с этим местом связано много личных воспоминаний, тут родился ее папа и жила некоторое время его семья, когда родилась Ольга.

И кусочек прошлого остался в новом интерьере — это люстра, которая теперь украшает ванную комнату. Это старая квартира, перестроенная в советские годы, поэтому бывшая кухня с окном теперь оказалась ванной. Очень редкий случай — ванная с окном. Зато какой позитив — утром умываться, стоя у окна, которое выходит в сад. Этот интересный факт мы обыграли самым лучшим образом — раковину установили прям под окном, чтобы умываясь, можно было наслаждаться видом.

Требовалось создать максимально открытую планировку, адаптированную для молодой пары, а также обеспечить максимальное количество зон и мест хранения. Так, появилась маленькая кладовка, множество встроенных ниш и полок. В ванной комнате заказчики попросили не ставить стандартную ванну, а построить большую душевую кабину с сидением. И в ней даже появилась полочка-сидение — им удобно пользоваться для различных процедур. Так как раковина расположена (по просьбе хозяев) прямо под окном, то места для зеркала, в стандартном варианте «зеркало над раковиной», не осталось. Решено было «обрамить» окно зеркалом, что всех полностью устроило, а также получился эффект бесконечности благодаря отражению помещения в зеркальных полотнах. Машинку стиральную я предлагала закрыть от постороннего взгляда, но меня попросили оставить, как есть. В самом деле, она ничуть не портит картину, а удобство пользования в маленькой комнате — налицо.

В душевой и в стене напротив окна удалось встроить ниши с полками. Для молодой девушки, у которой множество косметики, это очень удачное решение. Ту же роль хранения имеет и полка — консоль, идущая к унитазу (она имеет функциональное значение). Все «на глазах», открыто — так удобно моей заказчице. Использование шкафа с зеркальными фасадами в прихожей, позволило нам добиться визуального расширения пространства. Для небольших квартир этот прием очень помогает.

Что касается планировочного решения, можно отметить следующее. Гостиная объединилась с кухней, дверь в прихожую отсутствует –таким образом мы добились увеличения общей зоны квартиры, без ущерба для приватной части (это просили хозяева квартиры, которые любят принимать гостей). Ванная и спальня остались практически в своих же пределах. С помощью такой переделки у хозяйки появилась кладовка. Хоть и маленькая, зато в нее можно убрать с глаз долой пылесос, гладильную доску и чемодан, которые обычно некуда поставить.

Пожеланием хозяев было также встроить довольно вместительную кухню, так они любят готовить. Убрав двери входа на кухню и организовав вход с другой стороны, мы решили эту задачу. Свободное и открытое пространство гостиной — столовой также было решено по просьбе хозяев — здесь любят принимать гостей. Стиль можно охарактеризовать как современный интерьер, в котором предусмотрена возможность дополнять его любимыми полотнами, предметами искусства и декором. Хозяева могут дополнять коллекцию или менять полотна местами по настроению, тем более, хозяйка квартиры, Ольга, будущий профессионал этого дела, она учится на искусствоведа, получает дополнительное образование.

Цветовая гамма — в целом, спокойная. Серо-кофейные оттенки в основных зонах служат отличным фоном для контрастного алого цвета, в котором выполнен диван и добавлены яркие акценты в виде светильников, полок мебели. Уравновешенное и продуманное включение красных оттенков придало интерьеру свой характер, сделало его запоминающимся. Весь образ выглядит стильным и завершённым. Плитка «под бетон» в прихожей и на фартуке кухни добавляют современное звучание. Также использование металлической мозаики в оформлении фартука в кухне и существующей нависающей балки и несущей колонны в гостиной создает нужный эффект — акцентируя на них внимание, мы их как бы включаем в композицию, отвлекая внимание от их массивности и расположения на самом виду. В зависимости от желаний, времени года и настроения, можно поменять образ квартиры так, что он будет совсем другой, даже несмотря на сильный акцент в виде красного дивана. Дело в том, что его обивочная ткань довольно сложная по рисунку — если присмотреться, это подобие твидовой ткани, с черным тонким геометрическим рисунком. Если посмотреть со стороны, то рисунок сливается и становится более приглушенным фоном. А с красным (алым) цветом сочетается много цветов — и получится много разных прекрасных сочетаний.

В спальне кровать обрамляют ниши с открытыми и закрытыми полками. Дело в том, что одна из них образовалась естественно (после реконструкции), а вторую (в стене с окном) повторили симметрично — в ней прячется радиатор, а также утоплен блок кондиционера, который становится не очень виден. На плане видно, как справа от входа оставлено месте для будущей кроватки малыша (на случай увеличения семьи в ближайшем будущем). Пока тут стоит тренажер. Проходящая по потолку несущая балка разделяет пространство комнаты на две зоны и таким образом, можно будет подвесить шторки и оградить кроватку, чтобы ничто не мешало здоровому сну.

Еще в комнате как раз царит кофейная приглушенная гамма, комфорт и ощущение растворения в интерьере. Ничего не нарушает отдых. Более интересным помещение делает обилие разных фактур, которые мы применили в отделке. Это и комод с его выраженной фактурой на фасаде, и ткани (обивка кровати, шторы, ткань на банкете). Также и текстура напольного покрытия — инженерной доски работает на это. Шкафы, выполненные по моим эскизам, сливаются с цветом обоев на стене. Это сделано также для того, чтобы ничего не отвлекало от главной задачи — отдыха.

В ванной применены те же принципы в оформлении — спокойные тона и интересные фактуры. Так, появляется мозаика в качестве обрамления окна, как главный акцент на самое интересное в этой комнате (окно), она же используется в душевой. Ткань с кофейно-охритыми оттенками повторяет основные цвета в комнате. Так как помещение довольно вытянутое и узкое, на стенах использована простая фоновая плитка, а вот акцент, как раз, сделан на окно, его обрамление и пол — тут используется плитка с красивым рисунком, на который также обращаешь внимание.

Текстиль подбирали также с учетом концепции общего нейтрального фона. В итоге получился законченный и очень стильный интерьер, который будет радовать хозяев долгие годы.